Araştırmalar scooter kullanıcılarının en çok alkollüyken kaza yaptığını gösteriyor

Çalışma bulguları, acil servise gelen e-scooter binicilerinin yarısının alkollüyken, yaralandığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar ayrıca, acil servis ziyaretlerinin neredeyse yarısının gece yarısı ile sabah 6 arasında olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir araştırma scooter kullanıcılarının yaralanma oranlarını ve nedenlerini ortaya koyuyor.

Finlandiya’daki bir hastanede iki yıllık bir süre içinde 311 kişinin katılımına dayanan rakamlar, vakaların yüzde 31’inde kırık veya çıkık olduğunu gösterdi. Bunların en yaygını kırık önkollar veya köprücük kemikleriydi.

Finlandiya’daki Tampere Üniversite Hastanesi’nden araştırmacılar makalelerinde şunları yazdılar: “Elektrikli scooterlar (e-scooterlar), dünyanın metropol alanlarında giderek daha popüler bir ulaşım şekli haline geldi ve bu da birçok e-scooter ile ilgili yaralanmayı beraberinde getirdi. En sık görülen yaralanmalar kafa ve yüz travmaları ve kol ve bacak yaralanmaları. Bu yaralanmalara sahip hastalar ağırlıklı olarak genç erkekler. Ayrıca madde kullanımı da yaralılar arasında nispeten yaygın.”

KAZA SAYISI ARTTI

Haziran 2021’e kadar, e-scooter’ların karıştığı 882 kaza meydana geldi ve üçü ölümle sonuçlandı.

Sorun, 2021’in ilk altı ayında 258 kaza görüldüğü ve 2018’in tamamında sadece dokuz kazanın görüldüğü Londra’da en kötü durumda. Metropolitan Polisi geçen yıl yasa dışı olarak kullanılan 3.600’den fazla e-scooter’a el koydu.

Temmuz 2019’da, 35 yaşındaki TV sunucusu ve YouTuber Emily Hartridge, İngiltere’nin güney Londra’daki Battersea’deki ilk ölümcül e-scooter kazasına karıştı. E-scooter’ındaki az şişirilmiş bir lastik, kontrolünü kaybetmesine neden oldu ve ona bir kamyon çarptı.

Met Polisi, Hartridge’in ölümüyle ilgili kimsenin tutuklanmadığını ve soruşturmanın kaza sonucuna vardığını söyledi.

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