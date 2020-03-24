Aslı Han Gedik’ten çarpıcı corona virüsü paylaşımı

Eknomist, iş insanı ve Wild at Life organizasyonunun kurucusu Aslı Han Gedik, dünyayı saran Covid-19 salgını ile ilgili paylaşım yaptı. Hayvan aktivisti Gedik, vahşi yaşamın gerekliliğini ve isanlığın dünyadaki biyoçeşitliliğini nasıl öldürdüğünü söyleyerek, özellikle kaçak avcılığın yasaklanması gerektiğini savundu.

Türkiye’de vahşi yaşam denilince akla ilk gelen isimlerden birisi Aslı Han Gedik. Afrika’nın el değmemiş bölgelerinde vahşi yaşamı kurduğu Wild at Life adlı organizasyonla korumaya çalışan Gedik, kurucusu olduğu Wild at Life organizasyonunun Instagram hesabından farkındalık yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Komuoyuna açık bir basın açıklaması şeklinde yayınladığı yazıda, salgın hastalıkların sebebinin insanlığın biyoçeşitliliği yok etmesinin bir sonucu olduğunu savundu.

Wild at Life çatısı altında yapılan basın açıklamasında şu sözlere yer verildi:

* Covid-19 pandemisi nedeniyle, bilim insanları, devletler ve vahşi yaşam sivil toplum kuruluşları aynı fikirde: İnsanlığın biyoçeşitliliği yok etmesi, yeni virüs ve hastalıkları doğuruyor. Wild@Life, kaçak avcılığı, illegal keresteciliği yasaklamak için savaşıyor.

* SARS, Ebola, HIV, Çiçek Hastalığı, Bubonik Vebası, MERS, Influenza, Covid-10 ve birçok bulaşıcı hastalık, vahşi yaşama ait hayvanlarının, çiftlik ve evcil hayvanlarının pazarlarda canlı ve katledilmiş bir şekilde satılmasıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

* Eğer küresel hareket ederek vahşi yaşam suçlarını ve wet marketleri şimdi durdurmazsak, başka pandemilerle karşılaşacağız. En kötüsü de, gelecek olan pandemiler, birçok şekilde simultane olarak bizi vuracaktır. Hiçbir devletin bu olaylarla savaşacak sermayesi, uzmanları yok. Lütfen insanlığı kurtarmak için bu kritik savaşımızı destekleyin.