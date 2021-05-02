Hitit, Frig, Pers, Asur, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan, Kapadokya bölgesindeki Avanos, 4 bin yıl öncesine kadar uzanan tarihiyle turizmin de gözbebeği… Kızılırmak'ın iki yakasına kurulan ve 1887'den beri ilçe olan Nevşehir'e bağlı 14 bin nüfuslu Avanos'un CHP'li Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, gençlere ‘'Atatürk'ün aydınlanma yolundan ayrılmayın'' çağrısında bulunuyor.

Bir cumhuriyet çocuğu olarak doğup büyüdüğü yerde belediye başkanı olarak hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakaladığını belirten İbaş, eşi Funda, çocukları Cenker ve Ecem ile birlikte pandemi sürecinde yaşadıklarını, turizmi ve ilçesini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

HERŞEY TURİZM

Kapadokya, tamamen turizme bağlı bir bölge ve turizmden de büyük bir pay alıyoruz, önemli bir döviz girdisi sağlıyoruz. Ama son dönemde pandemiden en çok etkilenen yörelerden biri olduk. Oteller kapalı, sektör zorda. Devlet hantal yapısıyla pandemiye müdahale edemedi, vatandaşın yanında olamadı. Maske bile gelmedi. Belediye olarak tedarik sürecini kısalıp biz maske dağıttık. Hammaddeyi bularak ‘Hanım Evlerimiz'de maske ve dezenfektan üretiyoruz. Ev ev dağıtıyoruz. İsteyen her ailenin evine yemek gönderiyoruz. Sosyal Yardımlaşma Komisyonumuz aktif bir şekilde çalışıyor. Çocuklara AB standartlarında yüzde yüz doğal çiğ süt dağıtıyoruz. Hayırsever bir vatandaşımız yumurta veriyor. Bu zor süreçte halkın yanında olmaya, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz.

VİRÜS BENİ DE VURDU

Ben de koronavirüse yakalandım ve ağır atlattım. Bir süre de hastanede yattım. Şimdi doğup büyüdüğüm yerde belediye başkanı olmanın getirdiği avantajlar var. Çocukluk ve gençlik dönemlerimde şu şöyle yapılsa daha güzel olurdu dediğim her şeyi yapma imkanına kavuştum. Düşüncelerinizi gerçeğe çevirme fırsatını yakalıyorsunuz. Hayalimde olan işleri de yapıyorum. Şehrin sanayi kesiminde kentsel dönüşümüne başlıyoruz. Şehri daha güzel bir hale getireceğiz. Irmak kenarıyla ilgili rekreasyon ve kent meydanı projemiz var. Bunların hepsini hayata geçiriyor olmak insanı mutlu ediyor. Halkın içinden gelen biri olarak eksikleri daha iyi görüyorum.

CUMHURİYET ÇOCUĞUYUM

“Bir cumhuriyet çocuğu olarak gençlere Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmaları, onun gösterdiği aydınlanma yolundan ayrılmamaları çağrısında bulunuyorum. Çocuklarımı da bu doğrultuda yetiştiriyorum. Her zaman ileriye doğru bir yürüyüş var. Atatürk bu ileriye gidişte en önemli nefer. Onun dünya görüşünü benimseyerek, emin adımlarla bu yolda yürümeliyiz.”

32 yıl sonra başkan oldu

İbaş'ın ilginç bir anısı da var. Henüz küçük bir çocukken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda temsili olarak belediye başkanlığı koltuğuna oturmuş. İbaş o günü şöyle anlattı: “Belediye başkanlığı koltuğuna ilk oturduğumda 10 yaşındaydım. Öğretmenim kaymakamlık mı belediye mi diye sormuştu. Ben de belediye başkanlığını seçmiştim. Demek ki içimizde o günlerde de siyaset varmış. O gün temsili biçimde başkanlık koltuğuna oturdum. 32 yıl aradan sonra aynı koltuğu bu kez seçimle aldık.”