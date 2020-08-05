Avokado yağı, tropikal bir meyve olan ve mevsiminde olgunlaşmış avokadonun soğuk pres yöntemi ile elde edilir. Yağ, aromatik bir kokuya sahiptir. Avokado yağı, yüksek antioksidan ve sağlıklı yağ içeriği ile ilgili sayısız faydaya sahiptir. Peki, avokado yağının faydaları nelerdir? Avokado yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Avokado yağı, omega-3 yağ asitleri ve A, D ve E vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca potasyum, lesitin ve diğer birçok besin maddesi içerir. Birçok krem, nemlendirici ve güneş kreminde kullanılan avokado yağının faydaları hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Avokado yağı faydaları nelerdir? Avokado yağı neye iyi geliyor? İşte cevapları…

AVOKADO YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Avokado yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Kötü kolesterolü (LDL) düşürür.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Yüksek tansiyonu düşürür.

– Koroner kalp hastalığı riskini azaltır.

– Hafızayı güçlendirir.

– Sindirim sistemine iyi gelir.

– Çeşitli kanser türlerine karşı koruma sağlar. Özellikle prostat kanserinden korur.

– Vücuttan zehirli toksinlerin atılmasını sağlar.

– Artrit ile ilişkili inflamasyonu ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

– Yaşlanmayla birlikte görülen katarakt ve maküler dejenerasyon riskini azaltabilir.

– Önemli besinlerin emilimini artırır.

– Böbrek taşı söktürücü etkisi vardır.

– Diş eti hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

– Cildi nemlendirir ve besler.

– Cilt lekelerine iyi gelir.

– Akne ile ilişkili kızarıklığı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

– Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

– Güneş yanığına iyi gelir.

– Yaşlanma belirtilerini azaltır.

– Kuru ve kırılgan tırnakları iyileştirir.

– Saçlarda kepeklenme ve saç derisinin dökülmesini önler.

ÖNEMLİ NOT: Avokado yağının yan etkileri nadirdir, ancak alerjik bünyesi ve avokadoya alerjisi olanların test yaptırması gerekir.