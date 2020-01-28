Badem, çoğu zaman fındık olarak sınıflandırılmasına rağmen, aslında badem ağacının (Prunus dulcis) meyvesinden elde edilen tohumdur. Badem, sağlıklı bir yaşamı teşvik eden mineraller, vitaminler, proteinler, lifler ve diğer önemli maddeler açısından zengin popüler bir besindir. Peki, badem neye iyi geliyor? Bademin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Badem yüksek yağlı bir besindir, ancak (iyi) HDL kolesterolü (kötü) LDL kolesterol seviyelerini koruyarak kalbin korunmasına yardımcı olan büyük ölçüde tekli doymamış bir yağdır. Badem önemli miktarda lif ve protein kaynağıdır ve E vitamini, selenyum, çinko, kalsiyum, magnezyum ve B vitaminleri, özellikle folat ve biyotin (B7 vitamini) gibi önemli besinleri içerir. Temel mineraller, vitaminler, polifenoller ve lifler bakımından zengin olan bademi tüketerek sağlığınıza önemli katkılar sağlayabilirsiniz… Şimdi, badem neye iyi geliyor? Bademin faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte bir göz atalım…

BADEM NEYE İYİ GELİYOR

Bademin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Badem kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Aynı zamanda içeriğindeki lif sayesinde damarlardaki toksinleri temizler.

* Badem, kalbinizi ve tüm kardiyovasküler sistemi koruyan antioksidanlarla eşleştirilen tekli doymamış asitleri veya MUFA adı verilen sağlıklı yağ asitleri ile doludur. Bademdeki yüksek miktardaki bu yararlı madde, özellikle de bademin kabuğunda bulunan bir bitki bileşeni olan antioksidan flavonoidler, kardiyovasküler hastalıklar geliştirme ve kalp krizi geçirme riskini önler.

* E vitamini ile birlikte, flavoniodlar vücuttaki iltihabı azaltır. Badem ayrıca, tamamı kalbiniz için önemli olan magnezyum, kalsiyum, potasyum, bakır, manganez ve arginin gibi birçok mineral içerir: bu maddeler kardiyovasküler fonksiyonu destekler. Çalışmalar, bademlerin sağlığınız için kötü olan LDL kolesterol miktarını azaltabileceğini göstermiştir.

* Riboflavin ve L-karnitin olarak yüksek içeriği nedeniyle badem en çok takdir edilen beyin gıdalarından biridir. Bu iki madde bilişsel düşüşü önler ve beyindeki enflamatuar süreçleri azaltarak sağlıklı nörolojik aktiviteyi destekler. Bilim insanları; Demans ve Alzheimer hastalığı gibi bilişsel hastalıklar geliştirme riski yüksek olan yaşlılar ve yetişkinlerin, günlük olarak veya haftada en az birkaç kez badem yemeyi alışkanlık haline getirmelerini tavsiye ediyor.

* Badem, serbest radikallerle savaşan ve iltihabı azaltan, cildinizi sağlıklı ve genç tutan, E vitamini ve antioksidanlar bakımından harika bir kaynaktır. İleri araştırmalar, bademlerin yüksek miktarda epikateşin, kateşin, quescetin, isorhamnetin ve kaempferol içerdiğini gösterdi; Bu maddelerin hepsi UV ışınları, kirlilik ve cildin yetersiz diyetin neden olduğu hasarla savaşabilen antioksidanlardır. Güçlü antioksidanlar olan bu maddeler cilt kanseri ile savaşır ve önler.

* Badem, kanınızdaki glikoz miktarını dengelediği ve vücut tarafından emilme ve kullanılma şeklini kontrol ettikleri için vücutta çok önemli bir işlevi olan tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bu, bademlerin kan şekeri seviyenizi ve diyabetinizi kontrol etmenize yardımcı olabileceği anlamına gelir.

* Badem, kilo kaybını teşvik eden yüksek miktarda yağ ve lif içerir. Badem yemek, diğer yiyeceklerden daha hızlı tok hissetmenizi sağladığı için yeme isteğini kontrol etmenize ve aşırı yemeyi önlemenize yardımcı olur.

* Badem, kansere bağlı serbest radikallerle savaşabilen güçlü bir antioksidan olan bir tür E vitamini içerir. Badem ve diğer kabuklu yemişlerin tüketimi ile kolon, prostat ve memelerde kanser gelişme riski arasında bir bağlantı bulan birçok çalışma vardır.