Baklanın faydaları nelerdir? İşte baklanın vücuda yararları…

Kuzey Afrika ve Güney Batı Asya kökenli olan ve Türkiye’de özellikle Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde yetişen bakla taze, iç veya kuru olarak tüketilmektedir. Sağlık açısından pek çok faydası bulunan baklanın faydalarına gelin daha yakından bakalım… Baklanın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

Bilimsel olarak Vicia faba olarak adlandırılan bakla; beslenme açısından, potasyum ve demirin yanı sıra A ve C vitaminlerinin yanı sıra K vitamini, B6 vitamini, çinko, bakır, magnezyum ve daha fazlasını içerir. Bakla, kalp hastalığı, kanser ve depresyon riskini azaltırken sağlığımız için çok önemli katkılar sunuyor… Peki, Baklanın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

BAKLANIN FAYDALARI

Baklanın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Böbrekleri çalıştırır

Bakla, içerdiği vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve lif dolayısıyla böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlayarak, var olan kumların atılmasını kolaylaştırır. Kabızlık ve hemoroit gibi rahatsızlıkları önler.

Doğum kusurlarını önler

Folik asit, omurilik ve beyin gelişimi açısından oldukça önemlidir. Nöral tüp defektini önlediğinden hamile annelerin mutlaka alması gereken bir vitamindir. Bakla, zengin folik asit içeriğiyle sağlıklı fetal gelişimi destekler.

Parkinson semptomlarını hafifletir

Parkinson zayıflamış motor performansı ile ilişkilidir. Bakla, motor performansını artıran bir kimyasal olan L-dopa seviyesini yükseltir. Bu kimyasal aynı zamanda bir nörotransmitter olarak da çalışır ve diğer Parkinson semptomlarını hafifletir.

Osteoporozu önleyin

Bakladaki bir diğer besin ise manganezdir. Manganez kemik kütlesini arttırır, osteoporozu önler ve kalsiyum eksikliğini azaltmaya yardımcı olur. Manganez ayrıca artriti de önleyebilir.

Bağışıklık sistemini geliştirir

Taze baklagillerde bulunan bakır, sağlıklı beyaz kan hücrelerinin korunmasına yardımcı olur. Bu kan hücreleri patojenleri tahrip eder ve sisteminizden serbest radikalleri yok eder. Beyaz kan hücreleri olmadan vücudunuz enfeksiyona ve hastalığa karşı hassas hale gelir, bu yüzden bakırın güçlü bağışıklığı korumak için kritik öneme sahiptir.

Anemiyi önler

Demir içeriği yüksek olan baklanın tüketimi anemiyi önlemeye yardımcı olurken, anemi tedavisinde iyileştirici rol oynamaktadır.

Kilo vermeye yardımcı olur

Protein ve lif açısından oldukça zengin olan bakla doygunluk hissini artırarak kilo vermeye yardımcı olur.