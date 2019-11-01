Barınağı su bastı, köpeklerin hali içler acısı

Ordu’nun Ünye ilçesinde belediye tarafından yapımı devam eden hayvan barınağını, yağmur nedeniyle su bastı. Suyun içinde kalan köpekleri görüntüleyen hayvanseverler, “Üstü kapatılmadan hayvanları buraya topladılar. Şu an perişan durumdalar” diyerek belediyeye tepki gösterdi.

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye ilçesi Kızılkaya mevkisinde yapımı devam eden hayvan barınağını akşam saatlerinde su bastı. Köpeklerin sular içindeki görüntüsü ise yürekleri sızlattı.

SIĞINACAK YERLERİ YOK

Ordu'da dün akşam etkili olan yağmur sonrası hayvan barınağına giden hayvanseverler köpeklerin durumunu kontrol etmek istedi. Ancak hayvanseverler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Onlarca köpeğin yağmur altında sırılsıklam ve sular içinde kaldığı görüldü. Alanı çevreleyen demir telleri kesmeyi ve kapıyı kırmayı deneyen hayvanseverler çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e tepki gösterdi.

SEN HUZURLA UYURKEN ONLAR YAĞMUR ALTINDA

Hayvanseverler sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlara Vali Sedar Yavuz ve Belediye Başkanı Hilmi Güler'i de etiketleyerek, “Yazıklar olsun Ordu! Sen yatağında huzurla uyurken o canlar yağmurun altında suyun içinde. Hepsi sırılsıklam ıslanmış. Bu mu senin vicdanın, bu mu adaletin? Hepsini toplayıp ölüme attın” diyerek serzenişte bulundu.