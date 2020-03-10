Solunum sıkıntısı yaygındır, tüm yeni doğan bebeklerin % 7'sini etkiler. Yenidoğanda semptomların kolayca tanınmaması ve altta yatan solunum sıkıntısının altta yatan nedeninin tedavi edilmemesi, kronik dahil kısa ve uzun süreli komplikasyonlara akciğer hastalığı, solunum yetmezliği ve hatta ölüme yol açabilir. Peki, bebeklerde solunum sıkıntısı nasıl anlaşılır? Merak edilenler haberimizde...

Doğuştan akciğer ve metabolizma hastalığı, taşipne, bazı enfeksiyonlar, annenin diyabetli olması, konjinental kalp kusurları, hava olu malformasyonları, erken doğum, düşük doğum ağırlığı gibi nedenlerle ortaya çıkabilen bebeklerde solunum sıkıntısı nasıl anlaşılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

BEBEKLERDE SOLUNUM SIKINTISI HAKKINDA

Solunum sıkıntısı, bir bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılmasının en yaygın nedenlerinden biridir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabul edilen bu bebeklerin yüzde onbeşi ve geç erken doğan bebeklerin % 29’u önemli solunum morbiditesi geliştirir; bu 34 haftalık gebelikten önce doğan bebekler için daha da yüksektir.

Bazı risk faktörleri yenidoğan solunum sıkıntısı olasılığını arttırır. Bu faktörler arasında prematüre doğum, solunum sıkıntısı sendromu, mekonyum aspirasyon sendromu, pnömoni, sepsis, pnömotoraks, kalıcı pulmoner hipertansiyonu, sezaryen doğum, gestasyonel diyabet, maternal koryoamniyonit veya oligohidramnios veya yapısal akciğer anormallikleri gibi prenatal ultrasonografik bulgular bulunur.

Bununla birlikte, hangi bebeklerin semptomatik hale geleceğini tahmin etmek doğumdan önce her zaman mümkün değildir. Nedeni ne olursa olsun, hızlı bir şekilde tanı konmaz ve yönetilmezse, solunum sıkıntısı solunum yetmezliğine ve kardiyopulmoner durmaya neden olabilir. Bu nedenle, yeni doğan bebeklere bakan herhangi bir sağlık uzmanının solunum sıkıntısının belirtilerini ve semptomlarını kolayca tanıyabilmesi, çeşitli nedenleri ayırt edebilmesi ve önemli komplikasyonları veya ölümleri önlemek için yönetim stratejileri başlatabilmesi zorunludur.

Doğumun ilk saatlerinden itibaren solunum sıkıntısı başlayan bebek kuvöz içine alınarak solunum desteği makinesine bağlanır. Bebek solunum desteği ile rahatlayamaz ise mutlaka yoğun bakım tedavisine alınmalıdır. Bebek ne kadar küçükse tedavi süreci o oranda uzar.

BEBEKLERDE SOLUNUM SIKINTISI NASIL ANLAŞILIR?

– Nefes alış veriş sayısının dakikada 20 ila 40 aralığında olması, yani normalden fazla olması (taşipne)

– Bebeğin göğüs kafesinde çekilmeler

– Nefes alırken homurdandanma

– Bebeğin cilt renginde morarma

– Solunumun zaman zaman kesilmesi

– İdrar çıkışında azalma

– Burun kanatlarının açılıp kapanması

– Bebekte inleme ve huzursuzluk

– Halsizlik ve göğüs emmede isteksizlik gibi belirtiler bebeklerde solunum sıkıntısının en belirgin belirtileridir.