Beyaz cennet Pamukkale’de corona virüsü sessizliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan corona virüs salgınıyla mücadelede ek tedbirleri kapsamında; piknik alanları, ormanlar ve ören yerleri gibi alanlar, hafta sonları kapalı olacak. Hafta içi ise buralarda toplu halde bulunulmayacak. Geçen yıl 2 milyon 580 bin 245 kişinin ziyaret ettiği Pamukkale’de de sessizlik hakim. Corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Pamukkale de hafta sonu ziyaretçilere kapatıldı. Travertenlerin boş kaldığı Pamukkale’deki işlek cadde ve sokaklar da kimse görülmedi. Bölgede birçok otelde turist olmadığı için hizmetleri durdurma kararı alarak, işletmelerini kapattı. Kırmızı travertenleriyle ünlü olan Karahayıt Mahallesi de boş kaldı. Kırmızı travertenlerinin bulunduğu alanda, hiç kimsenin olmadığı görüldü.(DHA)