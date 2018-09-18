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Bilimkurgu filmlerindeki teknoloji bu sergide
Bilimkurgu filmlerindeki teknoloji bu sergide
Bilimkurgu filmlerindeki teknoloji MakerSpot Sergisi ile günümüze taşınıyor.
Yaşam 18 Eylül 2018 - 09:02

Galaksi teması ve uzay teknolojisinin yaşanacağı MakerSpot sergisinde insanların etkileşimi ile kontrol edilebilecek robot kol mekanizması, kırılan ve tek tuş ile yeniden toparlanan vazo, beğenilen resimlerin 3D pancake printer ile tekrar üretilmesi mümkün. 20-30 Eylül tarihleri arasında Marmara Park Alışveriş Merkezi zemin katta bulunan MakerSpot sergisi ücretsiz olarak gezilecek.

Sergi kapsamında 27-28 Eylül tarihlerinde teknolojiye meraklı çocukların yaratıcılıklarını ön plana çıkartabileceği workshop düzenlenecek.

Son güncelleme: 18:06 - 18.09.2018
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