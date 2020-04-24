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Bill Gates’in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates’in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Microsoft´un kurucusu Bill Gates, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle eşi ile birlikte kendisini ABD'deki okyanus kıyısındaki 43 milyon dolarlık lüks malikanesine kapattı.
Yaşam 24 Nisan 2020 - 15:14

ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft´un kurucusu Bill Gates, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle eşi ile birlikte kendisini ABD’nin California eyaletinde yer alan okyanus kıyısındaki 43 milyon dolar değerindeki malikanesine kapattı.

DHA

Gates’in okyanus kenarında karantina sürecine girdiği 43 milyon dolar değerindeki  malikanesi ilk kez görüntüledi. 5 bin 800 metrekarelik malikanede bir sera, bir aile konutu ve 2 adet misafir evi yer alıyor.

DHA

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Mülkte aynı zamanda 10 kişilik bir jakuzi, ev sineması, cam havuz ve tenis kortu da bulunuyor. ABD’li milyarder T. Boone Pickens’in eski eşi Madeleine Pickens tarafından 2019 yılında 48 milyon dolara satışa sunulan evin Mart sonunda Bill Gates tarafından 43 milyon dolara alındığı tahmin ediliyor.

DHA

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Roger Stone, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınını Bill Gates’in yaratmış olabileceğini öne sürmüştü. DHA

Son güncelleme: 15:19 - 24.04.2020
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