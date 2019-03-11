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Bir ‘kuyruk’ meselesi: İnönü’nün o sözü her şeyi açıklıyor
Bilinmeyen Enler'in yeni bölümü, AKP tarafından sürekli gündeme getirilen tek parti dönemindeki 'gıda kuyrukları' meselesine odaklanıyor. Yeni bölümde karne ile ekmek uygulaması ve İkinci Dünya Savaşı yıllarını inceliyoruz.
Yaşam 11 Mart 2019 - 16:10

Türkiye’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’ne doğru ilerlediği şu günlerde, tanzim satışları en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bodrum’da yaptığı bir konuşmada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yüklenmiş ve “bizim kuyruklar yokluk kuyruğu değil, bizimki varlık kuyruğu,” demişti.

Tanzim satışları belli ki daha çok tartışılacak. Bilinmeyen Enler’in yeni bölümü ise “yokluk kuyrukları” meselesine odaklanıyor. Savaş yıllarında neden karne ile ekmek uygulamasına geçildi? Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü nasıl bir yol izledi? Türkiye’nin nihai amacı neydi? Her şey bittikten sonra İsmet İnönü kendisine yöneltilen eleştirilere nasıl yanıt verdi?

Hepsi ve daha fazlası Bilinmeyen Enler’in yeni bölümünde…

Kurgu: Korhan Topçuoğlu
Kamera: Kubilay Altuğ

Son güncelleme: 16:13 - 11.03.2019
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