Bodrum Belediye Başkanı’ndan Ardahan Belediye Başkanı’na çağrı: Gel konser ver!

Başkan Demir, “Ardahan halkına belediye başkanlığı görevinden dolayı tek işimin Ardahan olacağı konusunda söz vermiştim. Bu teklifi ancak bu konserlerden alacağım parayı Ardahanlı öğrencilere burs vermek kaydı ile kabul ederim” dedi. Halkın yüzde 92’si başkanın konser vermesi için oy kullandı.

Bodrum’un CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ardahan Belediye Başkanı Türk Halk Müziği sanatçısı CHP'li Faruk Demir’i, 30 Ağustos Zafer Bayram’ı için düzenlenen etkilikte sahne alması için davet etti. Demir, Başkan Aras’ın teklifini sosyal medya üzerinden anket yaparak Ardahan halkına sordu. Halkın yüzde 92’si Başkan Demir’in sahne almasına onay verdi.

“ARDAĞAN HALKI İZİN VERİRSE KONSER VERİRİM”

Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan halkı izin verirse konser vereceğini belirterek, “Ardahan halkına belediye başkanlığı görevinden dolayı tek işimin Ardahan olacağı konusunda söz vermiştim. Bu teklifi ancak bu konserlerden alacağım parayı Ardahanlılara burs vermek kaydı ile kabul ederim. Bunu da Ardahan halkına danışmadan yapamam. Ardahan halkı uygun görürse konserlere çıkar, kazandığım paraları öğrencilere burs olarak dağıtırım” dedi.

“KONSER GELİRİ ÖĞRENCİLERE BURS OLACAK”

Belediyede bir fon oluşturarak konserlerden kazanılan parayı üniversite öğrencilerine burs olarak vereceklerini dile getiren Başkan Demir, “Eğer Ardahan halkı onay verirse, ayda bir konsere gideceğim. Aldığım parayla ihtiyaç sahibi herkese burs vereceğiz. Bazı arkadaşlardan olumlu tepkiler aldık. ‘Helal olsun, kendine kar sağlayacak bir işi Ardahanlı öğrencilere armağan ediyorsun ve bunu da referandumla yapıyorsun’ diyerek, destek verdiler. Halk bu adam zaten sanatçı bu işi yapsın derse yapacağız. Bunu kendim için asla yapmam. Ama böyle bir teklifi de geri çevirmek olmaz. 25 bin TL az para değil. Bir sezonda 4 konsere çıksak, 100 bin TL yapar. Böylelikle çok sayıda öğrencimiz burs sahibi olur” diye konuştu.