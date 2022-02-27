Bodrum’da Tohum Takas Şenliği yapıldı

Kaybolmaya yüz tutan tohumların gelecek nesillere aktarılması için Bodrum Tohum Derneği tarafından düzenlenen “Bodrum Tohum Takas Şenliği” Mumcular-Bahçeyaka Mahallesi’nde yapıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla ilçeleri yanı sıra çevre illerden gelen tohum standı açan katılımcılar ile renkli görüntülere sahne olan tohum takas şenliğinde vatandaşlar ata tohumları ile tanıştı. Ata tohumu olan karpuz, çıtır büyük domates, bamya, ince patlıcan, mısır, gibi yerel tohumlar minik poşetler içerisinde takas edildi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşen şenliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Tohum Derneği Başkanı Ercan Arıkan, Gürkan Ovalıoğlu (Tohum Dede), muhtarlar ve doğa tutkunları katıldı.

KAYBOLMAYA BAŞLAYAN ÜRÜNLERİ GELECEK NESİLLERE TAŞIMAK İSTİYORUZ

Karya Çiçekleri Halk Oyunları gösterisi ile başlayan şenlikte Bodrum Tohum Derneği'nin kuruluş amaçlarını anlatan Dernek Başkanı Ercan Arıkan “Amacımız ülkemizde kaybolmaya yüz tutmuş yerel meyve ve sebze ile endemik tohumların gelecek nesillere aktarılması, hayvan ırkların kaybolmaması için çalışmak. Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan mutfak kültürü ve yeme içme alışkanlıklarımızı korumak ekolojik yöntemlerle elde edilmiş ürünleri, küçük üreticileri desteklemek. Ata tohum zehirsiz tarım temiz gıda sloganı ile çalışıyor ve bunları işleyen üyelerimizle cumartesi günleri Ortakent pazar yerinde ürünlerimizi güvenle tüketicilerimize sunuyoruz” dedi.

YEREL TOHUMLARIN TAKASI YAPILDI

Konuşmaların ardından, tohum meraklılarını, tohum derneklerini ve gruplarını buluşturan şenlikte kurulan stantlarda yerel tohumlar takas edildi. Tohum çeşitliliğini korumayı ve yerel tohumun gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan şenlikte halk oyunu gösterileri, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun genç oyuncularının sahneye koyduğu atalık tohumla, hibrit tohum arasındaki atışmayı konu alan eğlenceli bir skeç sergilendi.

Atölye çalışmalarının yer aldığı şenlikte çeşitli ikram ve yöresel lezzetler sunuldu. Minik konuklara da yüz boyama sürprizi dernek tarafından yapıldı. Şenlik daha sonra Kıvanç Akkaç ve Grup Pusula konseri ile sona erdi.