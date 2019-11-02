Bozulan 113 milyon liralık aşıları meclise taşıdı

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Sayıştay raporuyla ortaya çıkan 113 milyon lira değerindeki 1 milyon 628 bin doz aşının İl Sağlık Müdürlükleri’nin deposunda bozulması TBMM gündemine taşıdı. Göker, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay Türkiye’nin birçok ilinde grip aşısı sıkıntısı yaşanmış, vatandaşlar aşı bulmakta zorlanmıştı.

Sayıştay tarafından hazırlanan Sağlık Bakanlığı 2018 Denetim Raporu ile gündeme gelen, aşıların depolarda çürümesi ve zamanı geçtiği için imha edilmesi ile ilgili sorunların hala devam etmekte olduğunu belirten CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Aşı Takip Sisteminde veri girişi yapan personelden kaynaklı veri hataları bütçede ekonomik yük oluşturduğunu dile getirdi.

1 MİLYON 628 BİN DOZ AŞI BOZULMUŞ

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker verdiği soru önergesinde, Sayıştay'ın “ATS üzerinden yapılan incelemelerde geçen yıl 808 bin doz tüberküloz, 383 bin doz kızamık, 293 bin doz kabakulak-kızamık-kızamıkçık, 42 bin 682 doz mevsimsel grip ve 32 bin 500 doz Hepatit B olmak üzere 1 milyon 628 bin doz aşının İl Sağlık Müdürlükleri'nin deposunda bozulduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

“Söz konusu aşıların maddi değerinin 113 milyon lira olduğu düşünülürse maddi kaybın ne kadar büyük olduğu anlaşılmaktadır” diyen CHP'li Göker, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti;

– 1 milyon 628 bin doz aşının İl Sağlık Müdürlükleri'nin deposunda bozulduğu iddiaları doğru mudur?

– Aşı Takip Sisteminde veri girişi yapan personel kaynaklı veri hatalarının önlenmesi adına Bakanlığınızca ne tür çalışmalar yapılmaktadır?

– Tarihi geçmiş aşılar hangi yöntemlerle ve nasıl imha edilmektedir?

– Söz konusu 113 milyonluk zarar hususunda ne düşünüyorsunuz?