Bu kez onsuz toplandılar

2009’dan beri otomobilleri koruyup, yaşatmak ve geleceğe taşımak misyonuyla çalışmalarını yürüten İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, (İKOD) Beykoz’da geleneksel ‘Yaza Merhaba Partisi’ düzenledi.

47 klasik otomobil ile katılım sağlayanlar hem arabalarını sergiledi hem de kahvaltı eşliğinde müzik ve eğlencenin keyfini sürdü.

Düzenli olarak aile ortamında yeşil alan etkinlikleri yaptıklarını kaydeden İKOD Başkanı Hakan Arvay, ulusal bayramlarda da klasik otomobil severlerle konvoylar oluşturduklarını söyledi.

PANDEMİDE OTOMOBİLLER DE KAPANDI

Pandeminin klasik otomobillerin, garajdan çıkarılmasına engel olduğunu ifade eden Arvay, “Pandemi nedeniyle araçlarımız maalesef mahsur kaldı. Bu arabaların yürümesi lazım. Çünkü eski teknoloji otomobiller. Bu arabaları kapatıp beklettiğinizde bazı yerlerinde kurumalar oluyor. Aşılarımızı olup, hem otomobiller hem bizler eski günlerimize kavuşacağız” dedi.

‘TEKERLEKLİ MÜCEVHERLER’ YAŞATILIYOR

Klasik otomobil sahibi olmak isteyenlere de önerilerde bulunan Arvay, “Klasik otomobil sahibi olmak isteyenler için hem İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği hem de Antika Otomobil Federasyonu var. Trafiğe çıkacak olan her bir yeni klasik otomobil, bizim için çok önemli. Sayıları ne kadar fazla olursa o kadar iyidir. Biz onlara ‘tekerlekli mücevherler' diyoruz ve koruyup, yaşatmayı önemsiyoruz” diye konuştu.

RASİM ÖZTEKİN’İN BİNMEYE DOYAMADIĞI KLASİK OTOMOBİLİ

8 Mart’ta hayata veda eden usta oyuncu Rasim Öztekin’in 1972 model Chevrolet’i bu yıl ‘Yaza Merhaba Partisi’nde yoktu.

Rasim Öztekin’in 72 model klasik otomobilinin restorasyonunu yaptığını söyleyen İKOD Kurucu Üyesi Semih Erüstün, “3-4 araba önce, rahmetli Rasim Öztekin’in 72 Model Chevrolet klasik otomobilinin restorasyonunu yaptım. Parçalarını topladık, kendi zevkine göre arabasının rengini değiştirdik. Otomobil çok güzel oldu. Restorasyondan sonra, ömrü yetmediğin için, çok fazla kullanamadı” ifadelerini kullandı.

MALİYETİ EN AZ 250 BİN LİRA

Erüstün, otomobillerin restorasyon ve bakım süreçlerine dair bilgi de verdi: “Bu arabaların restorasyonu, aşağı yukarı 1 sene sürüyor. 8 ayda da çıkabiliyor. Normal bir serviste bu otomobillerin bakımını yaptıramazsınız, söktüremezsiniz. Zaten sökseler de muhtemelen bir şeyini anlamazlar ve bakımını yapamazlar.”

“Güzel bir otomobil yapmak için 250-300 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. 600 bin de harcanabilir, 800 bin de harcanabilir. Arabanın değerine göre, bu rakam yükseliyor.” (DHA)



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