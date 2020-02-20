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Buray, ‘Çocukluk Çağı Kanserler Günü’ için çocuklarla bir araya geldi
Buray, ‘Çocukluk Çağı Kanserler Günü’ için çocuklarla bir araya geldi
Ünlü şarkıcı Buray, 'Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Günü' için çocuklarla bir araya geldi. Şarkıcı, hastanede tedavi gören miniklere konser verdi.
Yaşam 20 Şubat 2020 - 10:19

Buray, ‘Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Günü’ için çocuklarla bir araya geldi. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde düzenlenen “Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Günü” özel etkinliğinde, hastanede tedavi gören miniklerle buluştu.

Mutlu ettikçe mutlu olur insan

Sevilen şarkılarını minik çocuklar için seslendiren sanatçı, etkinlikte çocuklarla keyifli anlar yaşadı. Çocukluk çağı kanserlerini görünür kılmak ve farkındalık yaratmanın önemine dikkat çeken sanatçı, “Mutlu ettikçe mutlu olur insan. Umut verdikçe umut dolar. Gülümseyen insanlar güzelleştirir günümüzü” dedi.