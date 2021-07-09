Büyük Hendek Caddesi yayalaştırıldı

Beyoğlu'nda yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği caddelerden birisi olan Büyük Hendek Caddesi ile ilgili önemli bir adım atıldı. Caddenin araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılması için başlatılan çalışma kapsamında ilk uygulama hayata geçirildi.

Tarihi Galata Kulesi'ne çıkan caddenin belirli bir bölümünde yayalaştırma çalışmaları tamamlanarak araç trafiğine kapatıldı. Yeni uygulamayla birlikte hem bölgeye akın eden turistler hem de bölge esnafı rahat bir nefes aldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bölge esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet etti.

12’DEN SONRA ARAÇLARA KAPALI

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugün itibariyle Büyük Hendek Caddesi'nin bir kısmını yayalaştırıyoruz. Yeni uygulamayla birlikte bölge esnafımızın belirli saatler aralığında malzeme indir bindir işlerini yapabilecekler. Öğlen saat 12'den itibaren cadde araç trafiğine kapatılacak. Hem bölge esnafımız hem de misafirlerimiz için hayırlı uğurlu oldun” dedi.

Beyoğlu Belediyesi, Şişhane Meydanı'ndan Galata Kulesi'ne çıkan Büyük Hendek Caddesi'ndeki yaya sirkülasyonunun, hayata geçirilmesi planlanan ‘Beyoğlu Kültür Yolu' projesi ile birlikte daha da artacak olması nedeniyle caddeyi araç trafiğine kapatma kararı almıştı. Beyoğlu Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne gönderilen yayalaştırma kararı, 23 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda kabul edildi. Alınan kararın ardından Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü caddenin yayalaştırılması için çalışmalara başlamıştı.(İHA)