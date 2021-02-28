Çağdaş bir Türkiye için var gücümüzle çalışacağız

Merhum Prof. Türkan Saylan ve bir grup aydın tarafından 21 Şubat 1989'da kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği özellikle kız çocuklarının eğitim hakkından eşit şekilde yararlanması ve ayrım yapılmaksızın tüm öğrencilerin çağdaş eğitime ulaşması için çalışıyor. ÇYDD, kuruluşundan bugüne maddi yetersizlikler nedeniyle öğrenimlerine devam etmekte zorlanan öğrenciler için geliştirdiği destek projelerini uyguluyor. “Anadolu'da Bir Kızım Var, Öğretmen Olacak” projesi ile burs verilirken, “Bir Işık da Siz Yakın” projesi ile de kısıtlı eğitim olanaklarına rağmen yükseköğretim kurumlarına girmeyi başaran üniversite öğrencilerine destek olunuyor.

ASLA YORULMAYIZ

ÇYDD Başkanı Prof. Ayşe Yüksel, laik eğitim çalışmalarına yorulmadan devam ettiklerini belirterek, “Fırsat eşitsizliği nedeniyle eğitimini tamamlayamayan tek bir öğrencimiz kalmayıncaya ve evrensel çocuk, kadın ve insan haklarına dayalı bir sosyal hukuk devletine ulaşana dek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. El ele bu yolda ilerleyeceğiz” dedi.

92 bin 183 ortaöğretimdeki kız öğrenciye burs verildi

1989'dan bugüne laik, demokratik ve bilimsel eğitimin önünde duran tüm engellerle mücadele ederek sürdürdüğü eğitimde fırsat eşitliği çalışmaları ile binlerce öğrenciye ışık olan ÇYDD, 32 yıldır gönüllüleri, öğrencileri ve destekçileriyle birlikte. İşte ÇYDD'nin başarılarından bazıları:

– 92 bin 183 ortaöğretimdeki kız öğrenciye burs verildi.

– 37 bin 614 üniversite öğrencisine burs verildi.

– 771 anasınıfı ve 560 oyun parkı kuruldu.

– 2 lise, 17 derslikli 6 anaokulu, 24 ilköğretim okulu, 32 köy okulu, 36 öğrenci yurdu yaptırıldı.

– 1 üniversite eğitim birimi, 28 Çağdaş Etkinlik Merkezi açıldı.

– “Orada Bir Okul Var, Uzakta” projesi kapsamında 606 okula malzeme desteği sağlandı.

– Coronavirüs önlemleri kapsamındaki uzaktan eğitime destek olmak amacıyla başlatılan “Öğrencilere Bilgisayar Desteği” projesinde yaklaşık 3 bin adet bilgisayar ve tablet desteği verildi.

Şube sayımız 118 oldu

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Ayşe Yüksel, “118 şubemiz, 4 temsilciliğimiz ve 28 çağdaş etkinlik merkezimizle faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tüm çağdaş yaşam dostlarımızı 32 yıldır çıktığımız bu yolda çocuklarımıza ve gençlerimize verdikleri büyük destek için yürekten kutlarız. Teşekkür ederiz” diye konuştu.

Saylan ve kardelenleri

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı, Kardelen projesi ile sağlık ve eğitim gibi birçok alanda başarılara imza atmış olan Prof. Türkan Saylan'ın kardelenleri aldıkları burslarla başarıdan başarıya koşuyor. Eski ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Prof. Türkel Minibaş, “Kurulduğumuz günden beri eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çabalıyoruz. Elbette her zaman ilk önceliğimiz Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki öğrencilerimize ulaşmak. Saylan'ın 32 yıl önce İstanbul Arnavutköy'de başlayan hayali, bugün şubelerimizle devam ediyor” dedi.