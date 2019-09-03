Çam fıstığı, binlerce yıl öncesine dayanan zengin bir mutfak geçmişine sahip bir kuruyemiş türüdür. Çam fıstığı, çam ağaçlarının kozalaklarından elde edilmektedir. Besleyici vitaminleri, mineralleri ve antioksidanları dikkate alındığında, çam fıstığının çok çeşitli sağlık yararları bulunmaktadır. Şimdi, Çam fıstığının faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim...

Fıstık çamının kozalağında bulunan çam fıstığının sağlık yararları arasında enerji artırma, iştahsızlık, diyabet yönetimi, kardiyovasküler sağlığı destekleme, psikolojik sağlığı destekleme, kemikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirme, görme yeteneğinin iyileştirilmesi, kilo kaybının desteklenmesi, cildin iyileştirilmesi ve saç derisi sorunlarının tedavisi yer almaktadır. Çam fıstığının sağlık açısından bazılarını haberimizde sizler için derledik… İşte çam fıstığının faydaları…

ÇAM FISTIĞININ FAYDALARI

Çam fıstığının sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

Diyabet kontrolü

Araştırmaya göre, her gün çam fıstığı yemek, Tip 2 diyabetin kontrolüne yardımcı olabilir. Ayrıca görme sorunları ve inme gibi ilgili komplikasyonları da önler. Her gün çam fıstığı tüketen Tip 2 diyabet hastalarında glikoz kontrolü ve kötü kolesterol seviyelerinde azalma görülmüştür. Daha ilginç olanı; Tip 2 diyabet hastalarında bitkisel yağ ve protein alımını artırmak için de kullanılabilirler. Bu iki bileşen, hastalığın semptomlarını kilo almaya yol açmadan iyileştirmek için hayati önem taşıdığı için önemlidir.

Kalp hastalığı riskini azaltabilir

Diğer fındıklar gibi, çam fıstığı da kalbi korumak için birlikte çalışan, yararlı tekli doymamış yağlar, magnezyum ve E vitamini bakımından yüksektir. Çam fıstığı ayrıca doğal olarak düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olan bir bileşik olan bitki sterolleri içerir.

Psikolojik sağlık için

Çam fıstığı, psikolojik sağlığı korumak için gerekli olan birkaç gıdadan biridir. Çam fıstığı, demirle yüklenmiştir ve demir, beyin de dahil olmak üzere vücudunuzun her yerine oksijen taşımak için gerekli olan bir mineraldir. Bazı araştırmalar, çam fıstığının içinde bulunan magnezyum bileşiği nedeniyle kaygı, stres ve depresyon düzeylerini azaltmaya yardımcı olabileceğini desteklemiştir. Düzenli olarak tüketildiğinde, magnezyum duygusal bozuklukları da iyileştirebilir.

Enerjiyi artırır

Çam fıstığı, protein, demir, magnezyum ve tekli doymamış yağlar gibi sayısız faydalı özelliğe sahiptir. Düzenli olarak tüketildiğinde, bu bileşikler enerji seviyenizi yükseltir. Magnezyum, yorgunluğa neden olan faktörleri önlemek için etkili bir kaynaktır. Dahası, çam fıstığı, vücudunuzdaki enerji seviyesinin artmasına yardımcı olmak ve hasarlı dokuları gençleştirmek için de işlev görür.

Enflamasyon ve erken yaşlanma ile mücadele

Düzenli olarak çam fıstığı yemek, yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Bu, temel olarak antienflamatuar özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu neden önemli? Çünkü enflamasyonun yaşlanmaya büyük oranda katkısı olduğu bulunmuştur. Çam fıstığı, vücudunuzdaki iltihabı azaltan bir dizi güçlü fitokimyasal içerir.

Göz sağlığını koruyun

Çam fıstığı bol miktarda lutein ve zeaksantin içerir. Bunlar karotenoidlerdir; yani antioksidan özelliklere sahip bitki pigmentleridir. Vücudunuz tarafından kullanılabilecek yüzlerce karotenoid vardır. Bununla birlikte, sadece lutein ve zeaksantin gözlerinin makülüne girerler. Bunlardan yeterince tükettiğinizde, gözlerinizi maküler dejenerasyon ve glokomdan koruyabilirler. Ayrıca, zararlı UV ışınlarını filtreleyerek ve serbest radikallerle savaşırlar.