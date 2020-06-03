Caretta caretta yuvaları koruma çemberine alındı

Antalya’nın Gazipaşa ilçe sahillerde tespit edilen caretta caretta yuvaları Gazipaşa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi tarafından koruma çemberine aldı. Gazipaşa Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Ali Yılmaz, “Yaklaşık iki ay sonra yavrular çıkmaya başlayacak ve denize uğurlayacağız. Sahillerimizdeki deniz kaplumbağa yuvalarını lütfen koruyalım” dedi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve korunan türler arasında gösterilen caretta carettaların Antalya'nın Gazipaşa ilçe sahillerde tespit edilen yuvaları Gazipaşa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi tarafından koruma çemberine alındı.

“ARAÇLARINIZLA SAHİLLERE GİRMEYİN”

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Gazipaşa Veteriner Hizmetleri Birimi, sahillere araçlarla giriş yapılmasının caretta caretta yuvalarına zarar vereceğini belirterek, ilçe halkını bu konuda duyarlı olmaları için uyardı. Tespit edilen caretta caretta yuvalarının birçoğunun üzerinde araç izlerinin olduğu belirtilen açıklamada ilçe halkından araçlarla sahillere girilmemesi istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Unutmayın ki bu kaplumbağalar bu sahillerin çocukları, asla misafir değiller ve olamazlar. Sahillerimizdeki en büyük problem araç girişleri ve kirlilik. Lütfen araçlarınızla sahillere girmeyin 1 yuvada ortalama 100 yumurta ve bu yumurtaların yaşama oranı normal şartlarda yüzde 1’dir. Sizin 1 yuvaya zarar vermeniz demek en az 100 yumurtayı yok etmek demektir. Aracınızla bir yuvanın üstünden geçtiğinizde yuvadaki yumurtaların büyük çoğunluğu kırılır, kırılmayan yumurtalar ise toprağın sıkışması nedeniyle çıkmayı başaramaz ve toprak altında ölür.”

“YUMURTALARIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLABİLİRSİNİZ”

Caretta caretta yuvalarını eşelememesi gerektiği yönündeki uyarıların da yapıldığı açıklamada, “Yumurtaların sağlıklı şekilde kuluçkayı tamamlayabilmesi için yuvanın nem oranının, toprağın gevşeklik durumunun önemi çok büyüktür ve eşelenen her yuvada bu faktörler değişir, iyi niyetli de olsanız yumurtaların ölümüne sebep olabilirsiniz. Yuvalardaki yumurta tespiti sadece bu işlemde uzman kişilerin yapması gereken bir iştir. Eğer korunmamış bir yuva fark ederseniz çalılarla yuvanın etrafını çevirip başka insanların zarar vermesini engellemeye çalışın” denildi.

“YÜKSEK SESLİ MÜZİK DİNLEMEYİN”

Özellikle akşamları sahillerde yüksek sesli müzik dinlememesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Ateş yakmayın. Anne kaplumbağalar yumurta bırakmak için sahillere geldiklerinde çevreye karşı çok hassas olurlar ve en ufak bir olumsuzlukta yumurta bırakmadan geri dönerler. Sahilde bir kaplumbağaya rastlarsanız olduğunuz yerde sessizce kalın ve mümkünse yere uzanıp sessizce bekleyin. Işık yakmayın, flaşlı ve deklanşör sesli fotoğraf çekmeyin, telefonunuzun sesini kapatın. Çöplerinizi çevrede bırakmayın, sahillerimizde sizlerin ihtiyacını karşılayacak kadar çöp kutusu mevcut” ifadeleri kullanıldı.

“İKİ AY SONRA YAVRULAR ÇIKMAYA BAŞLAYACAK”

Caretta caretta yavrularının 2 ay sonra yumurtadan çıkacağını söyleyen Gazipaşa Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Yılmaz “Yaklaşık iki ay sonra yavrular çıkmaya başlayacak ve denize uğurlayacağız. Sahillerimizdeki deniz kaplumbağa yuvalarını lütfen koruyalım” dedi.