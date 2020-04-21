Corona virüsü caretta carettalara yaradı

Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında 21 ayrı noktaya yumurtlamak için Nisan ayında gelen Caretta caretta yavrularının, corona virüsü nedeniyle yaşam şanslarının arttığı ortaya çıktı. Pamukkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, “Corana virüsü her tarafa zarar verirken, caretta carettaların yaşamlarına destek sağladı. Sahillerde insan hareketliği olmadığından yavruların yaşam şansı daha arttı. Ten tek korku tilki ve yengeçler” dedi.

100 milyon yıldan fazla bir süredir dünyanın okyanuslarında kilometreler kat ederek doğdukları yere yumurtlamaya gelen deniz kaplumbağaları, deniz ve kıyı ekosistemlerinin önemli bir parçası. Ancak son 200 yıl içinde artarak devam eden insan faaliyetleri Caretta carettaların yaşama şansını sürekli azaltmayı başardı.

Boyları 150 ile 110 santim, ağırlıkları ise 70 ile 100 kg arasında değişen deniz kaplumbağaları, Nisan ayında çiftleşme sonrasında ülkemizdeki 21 noktada açtıkları yuvalara yumurtalarını bırakıyor. Yumurtadan çıkmadan ve çıktıktan sonra yavruların karşı karşıya olduğu doğal tehditler göz önünde bulundurulduğunda her bin yumurtadan sadece bir tanesinin yetişkinliğe ulaştığı söylenebilir.

EN BÜYÜK TEHLİKE İNSAN

Bilimsel verilere göre deniz kaplumbağalarının yaşamlarıyla ilgili en büyük tehlike insan ve insan kaynaklı hareketlilik. Çevre kirliliği, üreme, beslenme ve kışlama alanlarının tahrip edilmesi, balık ağlarına takılarak ölmeleri, bazı ülkelerde besin olarak tüketilmeleri, yumurtalarının satılması, kabuğunun süs eşyası yapımında kullanılması, yağının parfüm sanayinde, derisinin ayakkabı ve çanta yapımında kullanılması kaplumbağaları tehdit eden önemli etkenler. Bunların yanına tilki, çakal ve yengeç gibi hayvanların yuvalara zarar vermesi de eklenebilir.

“CORANA VİRÜSÜ YASAKLARI ÖLÜM ORANINI AZALTIR”

Pamukkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska Caretta caretta neslinin geleceği ile ilgili SÖZCÜ'ye konuştu.

Corona virüsü salgını nedeniyle insanların sahil ve plajlara inmelerinin yasaklanmasının Caretta carettalar için fırsat olduğunu belirten Kaska, “Yumurta ve yuva sayısı önceki yıllarda ne ise üç aşağı beş yukarı aynı olur. Fakat kumsallarda insan olmaması Caretta carettaların yaşam şartlarını artıracaktır. Buralarda turist ya da turizmden kaynaklanan faaliyetler olmayacağı için ölüm oranını azaltır. Çünkü bu durumda insan kaynaklı zarar yok denecek kadar aza inecek. Denizde su sporları ve kullanılan farklı araçlar azalınca kaplumbağalardaki yaralanma ve ölüm olayları da azalacak. Bu açıdan corana virüsü her tarafa zarar verirken, Caretta carettaların yaşamlarına destek sağlar” dedi.

“TEK SIKINTI UZAK BÖLGELER”

DEKAMER olarak çalışma sistemlerinde gönüllülük esası da olduğunu aktaran Kaska “Yasaklar nedeniyle yuvaları kayıt edecek ve koruyacak çok fazla gönüllü bulamayacağımız için de bu durum dezavantaj olarak da düşünülebilir. Kuşadası ve Marmaris gibi merkezimize uzak çok yerlerdeki yuvalar için de bizi çağırıyorlar. Gönüllülerimiz olmayınca 8-10 personele kalacağımızda buralardaki hizmetlerimiz aksayabilir” diye konuştu.

Ülkemizde Caretta carettalar Muğla'nın Dalyan, Dalaman, Ekincik, Fethiye, Antalya'nın Patara, Kale, Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Mersin'in Anamur, Göksu Deltası, Alata, Kazanlı, Davultepe, Adana'nın Akyatan, Yumurtalık ve Hatay'ın Samandağ'ındaki yumurtlama alanlarına gelerek yumurtalarını bırakıyor.