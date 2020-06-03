Çay ağacı yağı, cilt için sonsuz sayıda kullanım ve faydaya sahiptir, bu nedenle çok sayıda cilt kreminde, tırnak ürününde, masaj yağlarında ve hatta saç ürünlerinde sıklıkla kullanılan popüler bir yağ haline gelmiştir. Peki, çay ağacı yağı nedir? Çay ağacı yağının faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Doğada bulunan ve yaraları temizleyen en saf ilaç olan çay ağacı yağı, çok eski zamanlardan beri özellikle denizciler tarafından, diş kanaması, bağırsak hastalıkları, kas ve kemik ağrılarında ilaç olarak kullanılmıştır. Peki, çay ağacı yağı nedir? Çay ağacı yağının faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

ÇAY AĞACI YAĞI NEDİR?

Çay ağacı yağı, birçok cilt durumunu tedavi edebilecek birçok iyileştirici faydaya sahip olduğuna inanıldığı için son birkaç yıl içinde kapsamlı bir şekilde araştırılan bir bitki özütüdür. Uçucu yağ, çeşitli antiseptik ve antimikrobiyal özelliklere sahip çalı benzeri bir bitki olan bilimsel adı Melaleuca alternifolia’dan çıkarılır. Yaprakları beyazımsı renkte olan çay ağacının içeriğinde yük sek oranda yağ bulunur. Topikal olarak kullanıldığında, çay ağacı yağının antibakteriyel olduğuna inanılmaktadır.

ÇAY AĞACININ BAŞLICA FAYDALARI

– Antibakteriyel özelliklerinden dolayı ciltteki şişme ve tahrişlerin azaltılmasına yardımcı olur.

– Cilt gözeneklerindeki yağı ve kiri temizleyerek arındırır.

– Akne ve sivilce tedavisinin yanı sıra kırışıklıkların giderilmesinde de etkilidir.

– Sedef hastalığının etkilerini hafifletir.

– Kuru ve kaşıntılı cildi tedavi eder.

– Sinek ve böcek sokmalarında kaşıntı ve kızarıklığı hızlıca tedavi eder.

– Çay ağacı yağıyla buhar banyosu yapıldığında soğuk algınlığı, grip, nezle, bronşit, kesilmeyen öksürük ve burun tıkanıklığı gibi sorunları giderir.

– Diş eti ve ağız içi yaralarına karşı etkilidir.

– Kepek sorunlarını giderir.

– Tırnak batması nedeniyle oluşan iltihapların giderilmesine yardımcı olur.

– Ayak mantarına karşı etkilidir., Dudak, burun kenarları ve genital bölgelerde çıkan uçuk yani herkes virüsünün neden olduğu yaraları geçirir.

– Vücutta çıkan çıbanları iyileştirir.

– Banyo sırasında suya ekleyeceğiniz çay ağacı yağı, tüm gözenekleri açarak vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.

– Ağız kokusuna iyi gelir.

– Şiddetli kulak ağrılarında, kulak içine damlatılarak içerisinde biriken iltihabı söker.