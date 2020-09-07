Çiğ köfte yiyerek araç kullanan şarkıcı Aleyna Dalveren’e para cezası!
Şarkıcı Aleyna Dalveren'in sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepkilere sebep oldu. Otomobil kullanırken yanına koyduğu tepsiden çiğ köfte yiyen ve tespih çeken Dalveren'in görüntüleri polis ekiplerini de harekete geçirdi.
PARA CEZASI KESİLDİ
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda adresi belirlenen Aleyna Dalveren emniyete götürülerek hakkında işlem yapıldı.
Dalveren hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Kamunun rahat ve huzurunu bozacak kişilere zarar verecek keyfi/kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya/araç trafik emniyetini ihlal etmek/tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısızca araç sürmek” suçlamasıyla 132 lira idari para cezası kesildi.