Çin’de yüzde 70’i bozulmamış dinozor iskeleti bulundu

Bulunan fosilin sekiz metre uzunluğunda olduğu düşünülüyor. İskelet, mayıs ayı sonunda jura dönemine ait yaklaşık 180 milyon yıllık toprakta yapılan bir kazıda keşfedildi.

Lufeng Şehri Dinozor Fosili Koruma ve Araştırma Merkezi Başkanı Wang Tao şunları söyledi: “Böylesine eksiksiz bir dinozor fosili dünya çapında nadir bulunuyor.” Tao, fosili ulusal bir hazine olarak nitelendirerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Kuyruğunda ve uyluk kemiklerinde, erken jura döneminde yaşamış bir tür dev Lufengosaurus olduğuna inanıyoruz.”

ACİL KAZI PLANLANIYOR

Lufeng Şehri Dinozor Fosili Koruma ve Araştırma Merkezi, iskelet toprak erozyonu riski taşıyan bir yerde bulunduğu için acil bir kazı planlıyor.

Lufeng’de bu iskelet gibi eksiksiz fosiller bulmak paleontolojide çok nadir görülen bir durum. 2017 yılında bir Lufengosaurus fosilinin kaburgasında korunmuş kolajen proteini keşfedildiğinde uluslararası manşetlerde yer almıştı. BBC’nin o sırada bildirdiğine göre, protein daha önce keşfedilenlerden 100 milyon yıl daha yaşlıydı.

Bilim insanları ayrıca, hayvanın kanında olduğuna inandıkları bir mineralin izlerine de rastladılar.

‘Lufengosaurus’un dört ayaklı bir otobur olduğu düşünülür ve halk dilinde ‘Lufeng Kertenkeleleri’ olarak adlandırılır. 2021’in başlarında, aynı döneme ait genç bir dinozora ait iskelet daha keşfedilmişti.

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