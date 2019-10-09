Çocuklarda şeker hastalığı tedavisi nasıl olur?

Çocuklarda şeker hastalığı tedavisi nasıl olur?

Çok ve sık idrar yapma, aşırı miktarda susama ve su tüketimi, ağız kuruluğu, aşırı açlık hissi ve kilo kaybı gibi belirtileri olan şeker hastalığı, genellikle yetişkin hastalığı olarak bilinse de günümüzde çocuklarda da görülmeye başlandı. Peki, çocuklarda şeker hastalığı (diyabet) tedavisi nasıl olur?

Çocuklarda gelişen şeker hastalığı iyileştirilebilen bir hastalık değildir. Bu yüzden çocuğun ömür boyu dikkat etmesi ve hastalıkla ilgili önlemler alması gerekmektedir. Çocuklarda diyabetin kontrol edilememesi durumunda erken yaşlarda böbrek yetmezliği, görme kaybı, sinir hücrelerinde zedelenme, erken kalp/damar hastalıkları görülmektedir. Peki, Çocuklarda şeker hastalığı (diyabet) tedavisi nasıl olur?

ÇOCUKLARDA ŞEKER HASTALIĞI (TİP 1 DİYABET) HAKKINDA

Çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıklardan biri olan Tip 1 diyabet, insülin üreten pankreas beta hücrelerinin yok edilmesinden kaynaklanan insülin eksikliğinden kaynaklanır.

Tip 1 diyabet, pankreas çok az insülin ürettiğinde veya hiç üretmediğinde ortaya çıkar. Tip 1 diyabet, çocuklar arasında en yaygın olanıdır ve tüm diyabet vakalarının yaklaşık üçte ikisine neden olmaktadır. En sık görülen kronik çocukluk hastalıklarından biridir. 18 yaşına kadar 350 çocuktan 1'inde tip 1 diyabet gelişmektedir. Etkilenen çocuk sayısı son zamanlarda, özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda artmaktadır.

Tip 1 diyabet çocukluk döneminde herhangi bir zamanda, bebeklik döneminde bile gelişebilir, ancak genellikle 4 ila 6 yaşları arasında veya 10 ila 14 yaşları arasında başlar.

Tip 1 diyabette, pankreas yeterli insülin üretmez, çünkü bağışıklık sistemi pankreastaki hücrelere insülin yapan hücrelere saldırır ve tahrip eder .

ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ

– İdrar miktarındaki artış, yatak ıslatma

– Aşırı miktarda susama ve su tüketimi

– Ağız kuruması

– Aşırı açlık hissi

– Yorgunluk

– Kilo kaybı

– Sinirlilik hali ve depresyon

ÇOCUKLARDA ŞEKER HASTALIĞININ NEDENLERİ

Çocuklarda görülen şeker hastalığının (Tip 1 diyabe) tek bir nedeni yoktur. Bu çocukların ailelerinin % 90'ınında Tip 1 diyabet olmadığı bilinmekte, dolayısıyla genetik faktörlerin sınırlı bir rolü olduğu düşünülmektedir.

ÇOCUKLARDA ŞEKER HASTALIĞI TEDAVİSİ

Çocuklarda görülen Tip-1 diyabet yetişkinlerde görülen Tip-2 diyabetten farklıdır. Erişkin diyabetinde pankreasın insülin üretimi devam eder bu yüzden diyet ve veya ağızdan diyabet ilaçları ile tedavileri mümkündür. Tip 1 diyabeti olan çocuklar ve gençlerin ise, tedavi planlarının bir parçası olarak insülin almaları gereklidir.

Diyabet tedavisinde insülinin yan ısıra dengeli bir beslenme ve düzenli spor – aktivite planı ile çocuklar tamamen normal bir yaşam sürmelidir.