Osman Gültekin henüz 10 yaşındayken hayatın acı yüzüyle karşılaştı. Ailesine yardım edebilmek için gündüzleri ayakkabı boyacılığı yapmaya, geceleri de çöp toplamaya başladı. 2014'ün kışında ise hayatı değişti. Bir spor salonunun bahçesindeki çöp tenekesini karıştırırken sesler duydu, pencereye yaklaşıp içeriyi izledi. Tekvando olduğunu öğrendiği bu spor dalı ilgisini çekti. Dakikalarca kendi yaşıtlarını ve onları eğiten hocalarını izledi. Kaderi o pencerenin önünde değişti. Tekvando hocası Özcan Ağırdaş, Osman'ı görüp içeri çağırdı. Hikayesini dinledi, babası ayakkabı boyacısı annesi engelliydi. Bir gecekonduda oturuyordu. Osman'a “Gel seni de yetiştireyim” dedi. Azimli genç kısa sürede başarıyı yakaladı.

Şampiyon oldu hakkını alamadı

Osman Gültekin 4 yıl sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldı, birinci oldu. Ankara'daki Balkan Şampiyonası'nda da şampiyonluk kürsüsüne çıktı. “Çöpten çıkan şampiyon” dönemin Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Tekvando Federasyonu yöneticilerini de sevindirdi. 20 bin lira yardım vaadinde bulunuldu, ama sadece 700 lira verildi, sonra da unutuldu. Antrenör Ağırdaş böyle bir değere destek verilmemesinden üzüntü duyduğunu belirterek şunları söyledi:

Verilen sözler tutulmadı

“Babası ayakkabı boyacısı, annesi engelliydi, ben onların ziyaretlerine gittim. Hiçbir geliri olmayan bir aileydi. Osman'ı spor salonuna aldım, yetiştirdim. Vücut yapısı çok uygundu, azimli, istekli bir gençti. Ben onda o ışığı gördüm. Ve yanılmadım. Türkiye, Balkan şampiyonu oldu. Dönemin Spor Bakanı bu başarılı gencimize yardım sözü verdi. Ancak daha sonra bakan değişti ve yeni göreve gelen Spor Bakanlarına da ulaşamadık, bir randevu dahi alamadık. Türkiye Tekvando Federasyonu da destek sözünü yerine getirmedi.

Maddi zorluklar içinde bulunan bu genç kardeşimiz ulusal ve uluslararası başarılarına rağmen görmezden geliniyor. Osman Gültekin, Avrupa ve dünya ölçeğinde başarılara imza atacak kadar yetenekli. Bu kardeşimize destek olup, önünü açalım. Ben onu çöp tenekesinin önünde görüp sahiplendim. İnanın böyle değerler kolay bulunmaz.

Böyle gençler ülkemizin gurur kaynağıdır. Annesini de kaybetti, maddi zorluklarla boğuşan başarılı gencimize sahip çıkalım.” Tekvandoya başlamadan önce çöplerden atık toplamasının yanında ayakkabı boyacılığı yapan ve bir yandan da lise öğrenimine devam eden Osman Gültekin ise “Büyüklerimin ve yetkililerin bana sahip çıkmasını istiyorum. Türk bayrağımızı şampiyonalarda birinci olup hep dalgalandırmak istiyorum” diye konuştu.