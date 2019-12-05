Çukur’un yıldızlarından Kansersiz Yaşam Derneği gecesine damga

Kansersiz Yaşam Derneği'nin 10. yıl kutlamasına Çukur oyuncuları damga vurdu. Ekip, hep birlikte sahneye çıktı ve şarkı söyledi. Ayrıca Eser Yenenler ile birlikte dernek adına bağış topladı.

Kansersiz Yaşam Derneği, dün 10. yılını kutladı. Kutlamada Ajda Pekkan ve Ozan Doğulu birlikte sahne aldı. Gecenin sunuculuğunu Ebru Akel üstlendi. Geçtiğimiz yıl sezon finali için düzenlenen gecenin gelirini Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlayan Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yıldızları geceye damga vurdu.

Gece, Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz’ın konuşması ile başladı. Eser Yenenler, Çukur’da rol alan oyuncularla birlikte bağış topladı.

ZEYNEP YILMAZ’DAN DUYGUSAL KONUŞMA

Derneğe emek veren Zeynep Yılmaz da gecede duygusal bir konuşma yaptı ve şöyle dedi: “10. yıl çok önemli… 10 sene önce sevgili Dida gelip de, bizimle olur musun dediğinde, bu kadarını hayal etmemiştim. 10 senede bir sürü şey yapmışız. Kanser öyle bir şey ki… Adını çok duymak istemiyoruz. Hepimizin hayatından bir şekilde geçiyor. Hepimizin aday olabileceğini biliyoruz. Ben babamı 2 yaşında kanserden kaybettim. O yüzden sevgili Dida’nın yanında olmak istedim.”

10. yıl çok önemli… 10 sene önce sevgili Dida gelip de, bizimle olur musun dediğinde, bu kadarını hayal etmemiştim. 10 senede bir sürü şey yapmışız. Kanser öyle bir şey ki… Adını çok duymak istemiyoruz. Hepimizin hayatından bir şekilde geçiyor. Hepimizin aday olabileceğini biliyoruz. Ben babamı 2 yaşında kanserden kaybettim. O yüzden sevgili Dida’nın yanında olmak istedim.

Aras Bulut İynemli, Çukur ailesi olarak her zaman bu tarz projeleri desteklediklerini belirterek, “Yaşatı adı altında 5 şehrimize yardım gitti, daha fazla şehrimize yardım gitmesi ve bağış yapmak için bu geceye katıldık” dedi.

Gecenin esprisi ise Rıza Kocaoğlu’ndan geldi. Kocaoğlu, Çukur’daki rol arkadaşı İynemli’ye mikrofonlar uzatıldığında, “Aras Bey, Can Yaman hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi neden İspanya’da göremiyoruz” deyince kahkahalar havada uçuştu. İynemli ise Kıvanç Tatlıtuğ’u anımsatarak, “Rıza Bey kendim ile ilgili her şeye cevap veriyorum, biliyorsunuz” cevabını verdi.