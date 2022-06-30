Cüneyt Arkın’ı uğurluyoruz

85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi, tören için ailesi ve yakınları tarafından Zincirlikuyu'dan alındı. Cüneyt Arkın'ın naaşı motosikletli eskortlar eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. Ediz Hun, "Bedenimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum" dedi.

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Kalbinin durması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cüneyt Arkın’ın cenazesi eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ve yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındı.

Arkın’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kondu. Gözyaşlarını tutamayan Murat Arkın babasının tabutunu sevdi.

Arkın’ın cenazesi motosikletli eskortlar eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi’ne götürüldü.

Arkın’ın cenazesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tören taburu tarafından alınarak, AKM içindeki sahneye taşındı.

Törene Arkın’ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçılar ile yakınları katıldı. Törende Arkın’ın oynadığı sinemaların kesitlerin yer aldığı bir film gösterildi.

EDİZ HUN: “BEDENİMDEN BİR PARÇA KOPMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM”

AKM’deki törende konuşan ünlü aktör Ediz Hun, “Dünyada birçok aktör çok başarılıydı, çok önemli filmler yaptı, müthiş filmlerdi ama Cüneyt’teki kabiliyet, önsezi ve kabiliyet onlarda yoktu. Ben adeta bedenimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Olağanüstü bir insandı, emsalsizdi. Tarihin yapraklarında Cüneyt Arkın ismi altın harflerle yazılacaktır Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN: “BÜYÜK BİR AÇI İÇİNDEYİZ”

Çocukluk arkadaşı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen “Bugün hepimiz büyük bir acı içerisindeyiz. Gençlik yıllarımızın, üniversite çağına kadarki yıllarımızı bir arada geçirdiğimiz günler film şeridi gibi geçiyor. Doktorluktan vazgeçerek sinema dünyasına girmiş bir arkadaşımdı. Fahrettin yalnızca iyi bir oyuncu değil, çok yetenekli bir edebiyatçıydı. Dönemin edebiyat dergilerinde yazıları çıkardı. Sinemaya geçmeseydi Türkiye’nin en büyük çocuk hastanesini yapma hayali vardı. Bir büyük özelliği daha vardı. Katıksız bir Atatürkçü’ydü, cumhuriyetçiydi, halkçıydı. Huzurunda sevgi ve saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.

Cüneyt Arkın’ın naaşı, buradaki törenin ardından Teşvikiye Camii’nde kılanacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

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