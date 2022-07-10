Dinozor iskeleti açık artırmada: 8 milyon dolar bekleniyor

Nadir bir dinozor kalıntısı örneği, 28 Temmuz'da Sotheby's' Müzayede Evi tarafından satışa sunulacak. İskelet için 8 milyon dolar bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Dinozorların en çok bilinen türlerinden Tyrannosaurus rex’in kuzeni olarak görülen gorgozor (gorgosaurus) türünün geçmişi 77 milyon yıl önceye kadar dayanıyor. Kuzey Amerika’nın batısında dolaşan gorgozor türü, kendine özgü kısa ön bacakları da dahil olmak üzere T-rex ile benzer özellikler paylaşıyor.

Açık artırmaya sunulan fosil ise, 2018 yılında Montana’nın Havre Dağları’ndaki Judith Nehri kıyısında keşfedildi. Kalıntıların nehir kenarında yıllar boyunca güzel bir şekilde korunması ve arkeologların onu neredeyse hiç bozulmamış bir şekilde bulması dikkat çekmişti.

Yaklaşık iki ton ağırlığındaki ve 6 metrelik yüksekliğe sahip iskeletin, 5 ila 8 milyon dolar arasında bir fiyatla satılması bekleniyor.

Gorgozor müzayedesi, türünün ilk örneği ve diğer tüm gorgozor fosilleri şu anda kamu müzelerinde olduğu için koleksiyoncular için son derece önemli.

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