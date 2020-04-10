Dondurulmuş bir embriyo transferi (Frozen Embryo Transfer) veya FET, tam bir tüp bebek tedavisi döngüsünde oluşturulan kriyo-prezerve edilmiş bir embriyonun çözüldüğü ve anne adayının rahmine transfer edildiği bir tür tüp bebek tedavisidir. Peki, dondurulmuş embriyo transferi adetten kaç gün sonra yapılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Çocuk sahibi olmak isteyip de hem kadın hem erkek infertilitesine bağlı olarak çocuk sahibi olamadığı durumlarda embriyo dondurma tedavisi uygulanır. Embriyo dondurma işleminde anne adayının rahminin transfer işlemi için hazır hale getirilmesi gerekir. Peki, dondurulmuş embriyo transferi adetten kaç gün sonra yapılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

DONDURULMUŞ EMBRİYO

Tüp bebek tedavisi esnasında kaliteli embriyoların içerisinden, rahime transfer edilenlerin haricinde, fazladan kalan embriyolar dondurularak, daha sonra yapılacak olan tüp bebek tedavilerinde kullanılmak üzere uygun koşullarda saklanır. Böylelikle yeniden tüp bebek uygulaması yapılmasına ihtiyaç duyulacağı zaman, yumurta oluşturma ve yumurta toplama evrelerinin yapılmasına gerek kalmadan, direkt olarak embriyo transferi gerçekleştirilebilir.

Dondurulmuş embriyoların çözülmesinin ardından hayatta kalma oranı yaklaşık % 70’tir, bu nedenle sadece kaliteli embriyolar dondurulmalıdır.

DONDURULMUŞ EMBRİYO TRANSFER SÜRECİ

Dondurulmuş embriyo transferi, anne adayının ovulasyon (yumurtlam) dönemine göre tüp bebek tedavisinde olduğu gibi; ilk olarak anne adayının adet kanaması başladıktan sonra rahimin içini kapsayan endometrium duvarının kalınlığının ölçülmesi ve rahim içerisinde herhangi bir kist, myom veya polip olup olmadığını kontrol etmek için vajinal USG (ultrasonografi) yapılır. Tedaviye başlayabilmek için vajinal USG sonucunda rahimde herhangi bir kist, myom veya polip olmaması ve endometrium kalınlığının ince olması önemlidir.

Vajinal USG sonucunda her şey normal ise östrojen içerikli ilaç tedavisine başlanır. İlaç tedavisine başlandıktan 10 gün sonra ikinci bir vajinal muayene istenir. Muayene sonucu tedavi sürecine göre östrojen dozu artırılabilir. Rahim duvarı kalınlığı istenilen ölçüye gelene kadar tedavi USG muayeneleri altında takip edilir. Endometrium kalınlığı tedavi için uygun ölçüye geldiğinde vajinal progesteron uygulaması başlanır.

Donmuş embriyo transferi için anne adayının adetiyle başlanılan tedavinin ortalama 3 hafta sonrasında anne rahim kalınlığı hazır hale gelir ve embriyolar da transfer işlemi için hazırlanır. Transfer günü embriyolar katetere alınarak vajinal sepekülüm yardımıyla açılır ve karından USG yardımı ile rahim boşluğuna transfer edilecek embriyolar bırakılır.