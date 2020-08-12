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Dublörden alevler içinde evlenme teklifi
İngiltere'de dublörlük yapan Riky Ash, nişanlısına evlenme teklif ederken sıra dışı bir yolu seçmek isteyince kendini yaktı.
Yaşam 12 Ağustos 2020 - 16:44

İngiltere’de dublörlük yapan Riky Ash ülkede sosyal medyanın gündemine oturdu. Aksiyon filmlerinde tehlikeli sahneleri canladıran Ash, nişanlısı Katrina Dobson´a evlenme teklif etti.

Evlenme teklifi sırasında kendisini yakan Ash´in ceketinden ve pantolondan alevler çıkarken, duygu dolu dakikalar yerini gerilime bıraktı.

‘HEM DUYGULANDIM, HEM KORKTUM’

Evlilik teklifini alan Dobson, “Kendini ateşe verdiğinde, elini cebinde gördüm ve aniden yüzüğü çıkardı. Mükemmel bir teklifti. Hem korktum hem duygulandım” diye konuştu. (DHA)

Son güncelleme: 16:46 - 12.08.2020