Dünyanın en büyük yolcu gemisi 2022’de suya iniyor

Yapımı iki yıl süren ve dünyanın en büyük yolcu gemisi olan “Wonder of the Seas” için geri sayım sürüyor.

Geçen ay deneme seferi için Fransa'nın Saint-Nazaire Limanı’ndan ayrılan Wonder of the Seas adlı gemi, ilk yolcu seferini 2022 Mayıs ayında Barcelona – Roma arasında yapmaya hazırlanıyor.

362 metre boyuyla Eyfel Kulesi’nden daha uzun olan 64 metre genişliğindeki bu dev gemi, 6 bin 988 yolcu taşıyabilecek.

Geminin yapımına 2019 yılında Saint-Nazaire'deki Atlantik tersanelerinde başlanmıştı. ABD-Norveç firması olan Royal Caribbean Cruise Line tarafından sipariş edilen geminin dört yüzme havuzu ve 18 güvertesi bulunuyor.

Gemide, yaklaşık 7 bin yolcuya, 2 bin 300 kişilik mürettebat hizmet edecek. Geminin 2 bin 867 kamarası var. 230 bin ton ağırlığındaki gemi, saatte en fazla 25,1 deniz mili (40,3 km) hız yapabilecek.