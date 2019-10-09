Erken menopoz nedir? Menopoz belirtileri nelerdir?

Erken menopoz 45 yaşından önce başlama anlamına gelir. Erken menopoz ve erken over yetmezliği, 40 yaşından önce ortaya çıkar. Menopoz yumurtalıların, yumurta üretmeyi bıraktığında meydana gelir ve düşük östrojen seviyeleri ile sonuçlanır. Östrojen üreme döngüsünü kontrol eden hormondur. Yumurtalıklara zarar veren ve östrojen üretimini durduran herhangi bir şey erken menopoza neden olabilir. Genetik etmenlerin yanı sıra sigara kullanımı, vejeteryan bir diyet, güneş ışınlarından uzak bir yaşam sürme, bazı hastalıklar erken menopoz döneminin başlamasına neden olabilir. Menopozun tanısının erken konulması mühimdir çünkü yaşanan kayıplarını çoğu ilk bir yılı içerir. Erken tedavi ile kişilerin tedavi süreci hızlanır. Adet dönemi seyrekleşen, sıcak basmaları ve psikolojik sıkıntıları olan bir kadından adetin 3. Günü kan alınarak kandaki FSH ve LH hormonları yüksekse menopoz tanısı konulabilir. Menopoza neden olan ay ve yıllarda, bu belirtileri ve semptomları yaşayabilirsiniz:

MENOPOZ BELİRTİLERİ

-Düzensiz adet dönemleri

-Vajinal kuruluk

-Sıcak basması

-Titreme

-Gece terlemeleri

-Uyku problemleri

-Ruh hali değişiklikleri

-Kilo alımı ve yavaşlayan metabolizma

-Kuru cilt ve incelen saçlar

-Memelerdeki dolgunluk kaybı

Adet değişiklikleri de dahil tüm kadınlarda yaşanan semptomlar birbirinden farklıdır.