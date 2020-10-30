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Eskiden böyleydi… Şimdi yürüyerek gidiliyor!
Eskiden böyleydi… Şimdi yürüyerek gidiliyor!
Tokat'ın Almus ilçesinde 54 yıldır elektrik üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan Almus Barajı'nda su seviyesi, gözle görülür derecede düştü. Suların çekilmesiyle daha önce insanların tekneyle gidebildiği kayalık, kıyıdan yürüyerek gidilebilir hale geldi.
Yaşam 30 Ekim 2020 - 12:40

Almus Barajı’nda suyun kıyıdan 120 metre çekilmesiyle daha önce teknelerle gidilen ve kıyıya 60 metre mesafedeki ‘Malkayası’ adı verilen kayalık alan, yürüyerek gidilebilir hale geldi.

Kayalığın su dışında kalmasıyla çevredekiler, eskiden teknelerle dolaştıkları alanlarda yürüyerek gezip fotoğraf çekmeye başladı.

(FOTO: DHA)

“DURUM VAHİM”

Normalde kayalığın sular altında olduğunu söyleyen ziyaretçilerden Murat Hızar, “Bu gördüğünüz yerler sular altındaydı. Durum vahim, derelerde bile sular çekilmiş. Ailemle gezmeye geldim. Buradaki güzelliği de görünce biz de anı olarak kalsın diye fotoğraf çektirdik” dedi.

(FOTO: DHA)

Almus Baraj gölüne balık tutmaya gelen Beytullah Alkan ise, “Her yıl bu zamanlar sular çekiliyordu ama bu kadar çekilmiyordu. Geçen yıllara göre 6-10 metre daha fazla çekildi. Suların çekilmesi canlıların yaşam alanları için sıkıntı” diye konuştu. (DHA)

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Son güncelleme: 12:50 - 30.10.2020
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