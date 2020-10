Uzmanlardan Karadeniz uyarısı: Sel ve heyelanlar artacak

Karadeniz Bölgesi’nde son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Bölgedeki baraj ve göllerde su seviyeleri düştü, içme suyu kaynakları azaldı. Küresel iklim değişikliği bağlı yağış rejimi de değişen bölgede ani sel ve heyelan riski arttı.

Tarım arazilerine köklü ağaçlar dikilmesini isteyen uzmanlar, çay ve fındık bahçelerinde bu uygulamanın yapılmasının riskleri önleyeceğini belirtiyor.

Uzmanlar yine çay ekiminde teras uygulamasından kaçınılmasını önerirken, dere yatakları kıvrımlarının istinat duvarlarıyla kapatılmaması ve yapı inşa edilmemesi uyarılarında bulunuyor.

“DAHA FAZLA SEL VE HEYELAN BEKLİYORUZ”

Artvin Çoruh Üniversitesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, şunları söyledi:

* Bölgemizde iklim değişikliğiyle beraber daha fazla sel ve heyelan bekliyoruz. Bunun ciddi şekilde ele alınarak tedbir getirilmesi gerekiyor.

* Heyelan görülen yerlerde yol kenarındaki suları düzenli şekilde drene etmemiz gerek. Yol suları bahçenin kopup heyelanla gitmesine neden oluyor. Bahçelerin içinde derin kök yapan elma, armut gibi ağaçlar yamacın tutulmasını destekliyor. Bunlar bahçelerde mutlaka olmalı.

“DERE YATAKLARI DARALTILMAMALI”

Prof. Dr. Tüfekçioğlu, dere yataklarının daraltılarak kıvrımlarının yok edilmesinin sel riskini artırdığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

* Yatak geniş olunca su yayılıyor ve hızı düşüyor. Hızı düşünce de derinliği ve taşıma kapasitesi azalıyor. Bu da sel riskini düşürüyor.

* Yine derelerin kıvrımları, taşınan malzemeyi havzanın üst kesimlerinde tutuyor. Dere kıvrımları yok edilirse taşınan malzeme denize yakın alanlarda derenin önünü tıkayarak yerleşim yerlerini sel basmasına neden olur.

“DERE, YATAĞINI ENİNDE SONUNDA GERİ ALIR”

* Birçok yerde yerleşimler dere yatağında. Dere, yatağını eninde sonunda geri alır. Dere yatağındaki yerleşimlerin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Zaten her selde de bunu görüyoruz, birçok can kaybına neden oluyor.

* Yerleşimin olabildiğince denizden 200 metre yüksek rakımlara doğru kayması veya bu bölgelerin özendirilmesi doğru olur. (DHA)