Eskişehir yerel tohumda Türkiye’ye örnek oldu

Türkiye'nin tarımda dışa bağımlılığının önüne geçebilmek için yerli tohum konusunda önemli çalışmalara imza atan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında hizmete sunduğu Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde çoğaltılan milyonlarca yerel tohumu üreticilerle buluşturuyor. CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yerli üretimi desteklemek adına hayata geçirdiği proje Türkiye'ye örnek oluyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerli Tohum Üretme Merkezi'nde çoğaltılan ve geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen tohum takas şenliklerine gönderilen atalık tohumlar, Türkiye'nin tarımda dışa bağlılığının önüne geçmesine destek oluyor.

TOHUMLAR ÜRETİCİYE ÜCRETSİZ

Yerel tohumların o bölgenin genetik zenginliğini yansıttığını anlatan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Eskişehir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından topladıkları yerel tohumların üretime alınmasıyla Yerel Tohum Üretim Merkezi'nin kurulduğunu belirttiler. Üretime alınan ve bölgeye uyum sağlayan verimli tohumların çoğaltılarak hasatının yapıldığını ifade eden yetkililer, tohum kurutma ve ayıklama işlemlerinin ardından ekim zamanına kadar tohumların uygun ortamlarda saklandığını açıkladılar. Mart ve Nisan aylarında saklanan tohumların Tohum Takas Şenlikleri'nde üreticilere ulaştırdığının altını çizen yetkililer, bu yıl ki hasatta da milyonlarca tohum elde ettiklerini ve üreticiye ücretsiz olarak ulaştırdıklarını ifade ettiler.

TARIM HIZLA YOK OLUYOR

Kırsalda hayata geçirilen projeler ile üreticilerin yanında olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kendi üretim alanlarında çoğalttığı yerel tohumları Mart-Nisan aylarında kent merkezi dışında kalan ilçelerde vatandaşlar ile paylaşmaya devam ediyor. Başkan Yılmaz Büyükerşen'in yerli üretimi desteklemek adına hayata geçirdiği proje Türkiye'ye örnek oluyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerli Tohum Üretme Merkezi'nde çoğaltılan ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen tohum takas şenliklerine gönderilen atalık tohumlar, kent merkezi dışında kalan 12 ilçedeki vatandaşlara ulaştırılmasına devam ediliyor. Amacın Büyükşehir Belediyesi arazilerinin ekimi yapılarak bölge halkına destek olmak olduğunu belirten Büyükerşen şöyle konuştu: “Üzülerek görüyoruz ki ülkemizde tarım hızla yok oluyor. Ekonomik olarak zor zamanlar geçiren çiftçilerimiz artık artan maliyetler sebebiyle üretimden gittikçe uzaklaşıyor. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu kötü günleri atlatmak kadar, daha sonrasında sorun yaşamamak için de akıllı ve doğru politikalar üretmek zorundayız”

BELEDİYEDEN ÇİFTÇİYE DESTEK

İpek Böcekçiliği Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanına dut fidanı ve yerli tohumları üreterek Eskişehirli çiftçilere dağıtan Büyükşehir Belediyesi, Alpu, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar Belediyeleri ile imzaladığı protokollerle, tarıma elverişli Büyükşehir Belediyesi arazilerinin çiftçiler tarafından kullanılmasını sağladı. Büyükerşen, protokolün amacının kırsal alanda hayvancılığın ve bitkisel üretimin desteklenmesi olduğunu belirtti.

Dışa bağımlılığın önüne geçilmeli

Baharın gelişi ile tohumları çimlendirmeye başlayacaklarını ifade eden Başkan Büyükerşen “Tohumun bankası topraktır. Ülkemizin tarımda dışa bağımlığının önüne geçilebilmesi için yerli tohum konusuna hassasiyet ile yaklaşmaya devam edeceğiz. Uzman personellerimiz ile halkımız için en verimli tohumları elde etmek, bunları çoğaltmak ve başta üreticilerimiz olmak üzere tüm halkımıza dağıtarak, yerli tohumlarla üretimi arttırmak istiyoruz. Bu takas günleri vesilesiyle yerli tohumlar ile üretimin artacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.