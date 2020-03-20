Evcil hayvanı olanlar corona virüsünden korkmasın

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, bazı yanlış bilgiler nedeniyle insanların daha fazla panik yaşamasına neden oluyor. Virüsle ilgili öne sürülen yanlışlardan biri de, evcil hayvanların hastalık taşıma riski olduğu yönünde. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ, COVID-19'un kedi veya köpeklerden insana geçmesinin mümkün olmadığını belirtti. HAYTAP temsilcisi Zuhal Arslan ise, bu süreçte sokak hayvanlarına da destek verilmesi çağrısı yaptı.

Animallia Hayvan Hastanesi’nde görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ, corona virüsün evcil hayvanlara olan etkisi ve ne gibi önlemler alınabileceğiyle ilgili sık sorulan soruları yanıtladı.

COVID-19'un köpek ve kedilere bulaşma riski var mı?

COVID-19 insandan insana bulaşıyor. Köpek ya da kedilerden insanlara COVID-19 bulaşması söz konusu değil. Hayvanlarda bulunan corona virüsü, COVID-19’dan farklı ve insanlardaki gibi solunum güçlüğü, ateş, burun akıntısı gibi belirtilere neden olmuyor. Köpek ve kedilerinizde bu belirtilere neden olan farklı virüsler var. Bu belirtilerin şekillenmesi durumunda COVID-19’dan şüphelenmek yerine veteriner hekiminize başvurmanız gerekiyor.

Çin’de bir köpekte COVID-19 vakasına rastlandığı söylentileri var. Bu bilgi doğru mu?

COVID 19'un köpek ve kedilerde hastalık oluşturduğuna dair herhangi bir kanıt ya da veri yok. Hong Kong'daki Pomeranian cinsi köpeğin zayıf pozitif olmasının, olasılıkla COVID-19 pozitif bir insana teması nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor. Bir süredir karantinada olan köpekte herhangi bir hastalık belirtisi görülmediği gibi, kanında COVID-19’a karşı antikor da gelişmediği bildirildi. Yani COVID-19 bu köpekte hastalığa neden olmadı.

Köpekler için mevcut olan corona virüsü aşısı COVID 19'a karşı koruma sağlar mı ?

Bu aşı köpeklerin enterik (yani bağırsakta yaşayan) corona virüsüne karşı etkilidir. COVID-19'a karşı çapraz koruma sağladığına dair herhangi bir veri yoktur. Bu aşı insanları etkileyen mevcut salgın durumunda köpeklerde COVID 19'a karşı koruyucu etki de göstermez.

Bu durumda ne yapmalı, nasıl önlemler almalıyız?

Evdeki hayvanlarınızı dışarı çıkarttığınızda, sizin dışınızdaki kişilerin onlarla yakın temasını engelleyip, eve döndüğünüzde ellerinizi yıkayarak gerekli önlemleri almış olursunuz. Yürüyüş sonrası patilerini alışageldiğiniz şekilde temizlemeniz yeterli. Islak mendille silebilir ya da yıkayabilirsiniz. Kişisel hijyenimize dikkat ederken, mesafemizi korumayı da unutmayalım.



Kedi köpek ailelerinin kaygı duymaları hatta bu kaygıyı panik noktasına sürüklemeleri çok yanlış. Kaldı ki evdeki varlıklarının stresi azaltıp, bağışıklık sistemimizin daha güçlü olmasını sağladığı da bilinen bir gerçek. İçinde bulunduğumuz zorlu süreci, evdeki stresimizi azaltarak sağlığımıza da katkıda bulunan patili dostlarımızla birlikte daha kolay atlatabilmeyi umuyorum.

SOKAK HAYVANLARINA DESTEK

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İstanbul Temsilcisi Zuhal Arslan, gıda sektöründeki işletmelerin de kapatılması söz konusu olduktan sonra sokak hayvanları için durumun iyice zorlaştığını belirtiyor. “Pek çok restoran, kendi çevresindeki sokak hayvanlarına artık yemekleri veriyor ya da mama bırakıyordu. Ancak şimdi bu yerlerden beslenen hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Biz Türkiye’nin pek çok iline kuru mama takviyesi göndermeye çalışıyoruz, olası bir sokağa çıkma yasağı durumunda ise belediyelerden özel izin alarak besleme yapmaya devam edeceğiz” diyen Arslan, vatandaşların en azından kapı önlerine bir kap su ve mama bırakması çağrısında bulundu.



EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ PANİK YAPMASIN

Sosyal medyada yer alan yanlış bilgiler nedeniyle evcil hayvan sahiplerinin de panik yaşadığını söyleyen Arslan, “Bazı vatandaşlar yalan haberlere inanıp evcil hayvanlarını terk etmeye başladı, corona virüsünden korktukları gerekçesiyle evdeki hayvanlarını barınaklara bırakmak isteyenler oluyor. İl temsilcilerimiz, sokağa bırakılan hayvanları kurtarmaya çalışıyor. Yıllardır beraber yaşadığımız evcil hayvanlarımızın insanlara virüs bulaştırabileceğiyle ilgili hiç bir bilimsel kanıt yok, veteriner hekimler de bu bilgilerin doğru olmadığını söylüyor. O yüzden evinizdeki hayvanlardan zarar geleceği yanılgısına kapılmayın” açıklamasını yaptı.



KARANTİNA HAYVANLAR İÇİN DE UYGULANIYOR

Yurt dışında yaşayıp ülkeye dönüş yapan vatandaşlar arasında evcil hayvanıyla birlikte gelen varsa, hayvanlar için de karantina uygulamasının yapıldığını belirten HAYTAP temsilcisi Arslan, “Tarım Bakanlığı’nın hayvanlarla ilgili birimleri, yurt dışından gelen evcil hayvanlara da COVID-19 testi yapıyor, bunun dışında her ihtimale karşı hayvanlar da 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutuluyor” dedi.