Ewan McGregor’ın kızı tecavüze uğradığını itiraf etti

Bir döneme damgasını vurar Ewan McGregor'ın kızı Clara McGregor, sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı ile, yıllar önce tecavüze uğradığını itiraf etti.

Dünyaca ünlü İskoç oyuncu Ewen McGregor’ın 23 yaşındaki kızı Clara McGregor dün, Instagram hesabından herkesi şaşırtan bir paylaşım yaptı. Modellik yapan Clara, yıllar önce tecüvüze uğradığını itiraf etti. Clara tecavüzden sonra hamile kaldığını ve kürtüj yaptırdığını da söyledi.

Clara McGregor, Instagram hesabından yayımladığı itirafında akıl sağlığından da bahsetti ve “Bazı akıl sağlığı sorunlarımdan o kadar utandım ki, arkadaşlarına söylemek bile istemedim” dedi. 4 yaşından beri anksiyete ile mücadele ettiğini, çocuk yaşta terapiye gitmeye başladığını belirten Clara, yapılan terapi ve psikanaliz için minnettar olduğunu söyledi.

Clara, “Bir doktor bana ‘Bu şekilde yaşamak zorunda değilsin’ dedi. Haklıydı. Bir kafesteydim ve halen çıkmak için ve ilaç bağımlılığı için mücadele veriyorum. 110 gündür ilaç kullanmadığım için gururluyum” diye konuştu.

Clara tecavüz hakkında ise “Bana yapılmasına izin verdiğim cinsel istismardan utanıyordum. Gözümdeki morluklar ve adamın bana saldırmasından dolayı kendimi suçladım. Yardım istemekten asla korkmayın. Karanlık zamanlarımda bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Benim için bunları açıklamak gerçekten çok zor, onun için fazla üzerime gelmeyin” dedi.

