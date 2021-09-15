Fotoğraf çekiminde gelin çığlık atarak kaçtı

Rize’de düğün fotoğrafı ve klip çekmek için ormana giden gelinle damadı köpek kovaladı. Çat Kemer Köprüsü’ne çıkan çift, görüntü çeken drone'a poz verirken üzerlerine köpek koşmaya başladı. Bu anlar, kameraya yansıdı.

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Karadenizli müzisyen Çağlar Paliç ile Beyza Şimşek, Çamlıhemşin ilçesinde doğada düğün fotoğrafları çektirdi. Çat Kemer Köprüsü’ne çıkan çift, görüntü alan drone’a poz verdi.

Bu sırada drone’un sesinden ürken köpek, köprüdeki çiftin üzerine doğru koşmaya başladı. Paniğe kapılan gelin, çığlık atıp kaçtı.

Bu anlar, görüntü alan Memiş Ali Yazıcı’nın drone’un kamerasına yansıdı.

Fotoğraf sanatçısı Memiş Ali Yazıcı, “Damat arkadaşım, hem söz yazarı hem de iyi bir solisttir. Yazdığı birçok şarkı var ve bunlardan bir tanesini düğün çekiminde söyledi. Ben de gün içindeki görüntüleri kullanarak bu şarkının çok anlamlı olabileceğini söyledim. Böylece hem evliliklerini hem de şarkıyı anlamlı kılacak olan bir klip çekmeye karar verdik. Tam o sırada köpek drone’a doğru koşarken gelinimiz de çığlıklar eşliğinde köprüde koşmaya başladı. Damat ve ben gelini sakinleştirmeye çalıştık” dedi. (DHA)

