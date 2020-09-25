FOX TV’nin dizisi yayına girmeden incelenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, FOX TV'nin geçtiğimiz günlerde tanıtımlarını yayınladığı 'Kimsesizler' isimli dizinin 'çocuklara yönelik söylenen sert ve hoyrat ifadeleri' nedeniyle RTÜK tarafından inceleneceğini duyurdu.

FOX TV’nin geçtiğimiz günlerde tanıtımlarını yayımladığı ‘Kimsesizler’ isimli dizi, yayına girmeden RTÜK’ün radarına girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dizinin incelenmesi için RTÜK’e resmi yazı yazdığını bildirdi.

“KİMSE, KİMSESİZ DEĞİLDİR”

Bakanlığın açıklamasında, “Öncelikle bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nde kimse, kimsesiz değildir. Devletimiz ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza imkanlarını ve sosyal hizmet modellerini seferber etmektedir. Dizinin tanıtımlarında çocuk koruma sistemimiz hakkında yeterli ölçüde bilgi sahibi olunmadığı görülmektedir” denildi.

‘SERT VE HOYRAT İFADELER’ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Bakanlığın açıklaması şöyle devam etti:

* Fragmanda çocuklara yönelik söylenen sert ve hoyrat ifadeler kamuoyu vicdanını yaralamıştır. Çocuk alanında çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşları da dizinin içeriğine dair şikayetlerini çeşitli mecralar aracılığı ile Bakanlığımıza ulaştırmışlardır.

* Dizinin konusu, konunun işleniş biçimi ve fragmanındaki görüntüler değerlendirildiğinde; devlet koruması altındaki çocuklarımızın psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyeceği, çocuklarımıza büyük bir özveri ile bakım hizmeti sunan personellerimizi töhmet altında bırakacağı değerlendirilmektedir.

‘YAYIN AKIŞINA GİRMEDEN RTÜK İNCELEMELİ’

* Söz konusu dizinin senaryosunun ilgili mevzuat doğrultusunda, çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek yayın akışına girmeden önce RTÜK tarafından incelenmesi yerinde olacaktır.

* Bu amaçla, ilk tanıtımın yayınlanmasının hemen akabinde, 21 Eylül 2020 tarihinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından RTÜK'e resmi yazı yazılmıştır.

* Yarınımız olan çocuklarımızı koruyabilmek için onları örselemeyecek bir yayın dilini hep beraber oluşturabileceğimize inanıyoruz.