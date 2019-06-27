Gebelikte ilk hareket ne zaman olur? Bebek hareket etmiyorsa ne yapmalı?

Gebeliğin belki de en güzel ve en heyecanlı anlarıdır o ilk hareketlenmeler. Bebeğiniz hareket ettikçe hayranlıkla bakar onun tekrar hareket etmesi için beklersiniz. Bu anlar sanki bir sürpriz gibi anne ve babayı neşelendirir. Her anne adayının hamilelik serüveni farklı olduğundan dolayı bebekteki hareketlenme de doğal olarak farklı zamanlarda olabilir. Peki gebelikte ilk hareket ne zaman olur?

Bazı anneler, bebeklerinin 13-16 haftaları gibi erken dönemlerde hareket ettiğini gözlemlerken kimi annelerde bu hareketlenme zaman alabilir. Erken hareketlenmelerde bu hissin gaz mı yoksa bebeğin ilk hareketlerimi olduğunu ayırt etmek zor olabilir. Bazı anne adayları 18-20 haftalara kadar hareket hissetmeyebilirler fakat hamileliğin 16. haftasına gelindiğinde hareketlenmeler daha da hissedilir bir hale gelir. Hamileliğin 24. haftasına ulaşıldığında ise bebek artık fazlaca büyümüştür ve hareketleri dışardan çok rahat izlenebilir bir hale gelir. Yediklerinizde bebeğin aktif olarak hareket etmesini sağlayabilir. Özelikle şekerli yiyecekler bebeğin daha çok hareket etmesine neden olur. Gebe anneler diğer annelerle kendini kıyaslamamalı herhangi bir sorun hissettiğinde doktoruna başvurmalıdır. Bu dönemde günde iki saat yürüyüş yapmak ve sağlıklı beslenmek bebeğin gelişi açısından önemlidir.

BEBEĞİM NEDEN HAREKET EDİYOR?

Bebeğiniz büyüyüp gelişirken uzuvlarını esnetecektir. Hamileliğin ilerleyen zamanlarında tekme, yumruk ve yuvarlanma gibi hareketleri daha net bir şekilde hissedeceksiniz. Aynı zamanda bebeğiniz sese ve duygularınıza tepki verebiliyor.

BEBEĞİM HANGİ ARALIKLARLA HAREKET ETMELİ?

Bebeğiniz anne karnında gelişimini tamamlarken bebeğinizin hareketlerini takip etmenizde fayda vardır. Üçüncü üç aylık dönemde bebeğinizin hareketlerinin daha sık ve kuvvetli olduğunu ve çok daha düzenli olduğunu gözlemleyebilirsiniz. 28. Haftadan itibaren bebeğin hareketlerini saymak önemlidir. Bebeğin olası sorunlarını fark etmek adına bebeğinizin hareketlerini saymak bu dönemin daha sağlıklı gelişmesine katkıda bulunacaktır. Bebeğinizin hareketlerini sayarken her gün aynı saati seçip sol tarafınıza yatarak sayım yapabilirsiniz.

BEBEĞİM HAREKET ETMİYORSA NE YAPMALIYIM?

Bebeğinizin hareketlerini gün içinde takip ediyorsanız ve son günlerde bebeğinizde bir hareketsizlik hissediyorsanız yani 2 saat içine 10 hareket hissetmiyorsanız ve bunu tekrar edip denemenize rağmen hala bir hareketsizlik söz konusu ise bebeğinizin sağlığını riske atmamak adına mutlaka uzman doktorunuza başvurmalısınız.