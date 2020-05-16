Tunç Soyer SÖZCÜ HaftaSonu’na konuştu: Gözlerini gördüm ve ilk anda aşık oldum

Soyer çiftine en başta “Sizlere baktığımız zaman pozitif, enerjik, birbirine aşık bir çift görüyoruz. Nasıl sevdalandığınızı anlatır mısınız” diye sordum. Neptün Soyer ilk sözü aldı:

Neptün Soyer (NS): Tiyatro sanatçısı olmak istemiştim. Ege Üniversitesi tiyatro topluluğu kurucuları arasında yer aldım. Bir gün görüp heyecanlandığım kişi Rutkay Aziz'in asistanlığını yapmıştı. O delikanlı Tunç'tu.

Tunç Soyer (TS): Ben de ilk anda gözlerini gördüm ve aşık oldum. Yıldırım aşkı.

ÖNCE BENİ REDDETTİ

NS: İkimizin babası da asker. Aynı camianın çocuklarıyız. Biz doğmadan önce babalarımız Kütahya'da görev yapmış. Uzaktan birbirimizi biliyorduk. Tunç evlenmek istediğinde ben üniversite öğrencisiydim.

TS: Tam bir yıl bekletti beni. Önce reddetti.

NS: Reddetmedim. “Hazır değilim” dedim. Çünkü okulumu bitirmek istedim. Yine de son sınıfta evlendik. Bir ara endişelendik. Yıllar önce babam firar etmiş. Haliyle cezalandırılmış. Ceza yazan Tunç'un babası Nurettin Soyer.

TS: İlk başta “eyvah” dedik. Neyse ki ucuz atlattık.

KARADENİZ FIRTINASI

NS: Biz hayata aynı pencereden bakan, aynı dili konuşan iki ailenin çocuklarıyız. Tunç Soyer ismiyle müsemma; tunç gibi. Çok güçlü. Romantik. Hümanist. Kızlarımızla ilişkileri mükemmel. En çalkantılı benimledir. Bu da ondan değil, benden kaynaklanıyor. Bazen bir şey oluyor, asfalyalarım atıyor, ne olduğunu soruyor, “Karadeniz fırtınası” diyorum.

TS: Bulaşık yıkamayı, etrafı süpürüp silmeyi zevkle yaptığım dönemler oldu. Şimdi salata yapıyorum.

NS: Dinlenmesini isteriz, duramaz. Çocuklarından su istemez, kendi alır. Mutfaktan bir şey isteyen var mı” diye sorar. Biz de kıyamayız. Şimdi çok yoağun, yorgun. Onun yanında ağzımızı açıp “Of” demiyoruz. Yine de dayanamaz. Maharetlidir. Hatta bana pilav yapmayı öğreten odur.

TS: O konuda iddialıyım.

GÜZEL YEMEK YAPAR

NS: Öğrencilik yıllarında kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendiği için mutfakta deneyimlidir. Çok güzel yemek yapar.

TS: Orta ikinci sınıftayken siyasete merak saldım. 40 yaşıma kadar para kazanacağım, ailemin geçimini sağlayacağım, ondan sonra da Türkiye'yle ilgili söylemek istediklerimi söyleyeceğim dedim. On yıl sapmayla bu gerçekleşti.

NS: Bu hayat seviyesinin bir kader olmadığını biliyoruz. Tunç Soyer'in eşi olduğum için yıpratmaya çalışanlar var. Buna alışmayacağım ama daha az üzülüp yoluma devam ediyorum. Biz bu pandemi sürecinde gördük ki yalnız değiliz. İzmir umut veriyor.

TS: İzmir'deki dayanışmanın büyüklüğü çok umut veriyor. Salgın sürecinde gücü olan ihtiyacı olanla buluştu. Gönüllü hizmetleri inanılmaz bir şekilde yaygınlaştı.

Çocuklarımıza çok emek verdi

TS: Neptün çocuklarımıza benden daha fazla emek verdi. Anne olarak onun payı çok daha büyük. Bizim farklı bakış açılarımız oldu. Neptün daha disiplinli ve korumacı bir yaklaşım sergilerken, ben daha özgürlükçü bir tarz benimsemiştim. Bu farklılık bir sentez oluşturdu ve çocuklar bundan çok faydalandılar. Hayattaki en sert muhalifim Neptün olmuştur. Bu yönü ile benim için olmazsa olmaz bir duruş sergiler. Şunu söyler: “Çevrende hep alkış var. Bu güzel ama sen diğer sesleri de duymalısın. Ben de onların sesiyim“ der. Hakikaten bu samimiyette eleştiri almak çok zor. Biliyorum ki iyiliğimi istediği için bunu söylüyor. Bu çok değerli.

NS: Siyasetle uğraşan insanların önünde tuğla örülebilir. İnsanız; övülmek, alkışlanmak hepimizin hoşuna gider aslında. Sizi destekleyenlerin değil, muhalif olanların ne düşündüğü de önemli. Ben gördüğümü anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki bunu süzecek olan başkan. Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum.

TS: Bu koltuklarda ayaklarınız yerden kesilebiliyor. Eve geldiğiniz anda o ayaklar yere basıyor.

NS: Eleştiriye açık. Bazen diyorum ki “Benim sana yaptıklarımı sen bana yapma. Ben kaldıramam.”