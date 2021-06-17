Güzellik merkezi kâbusu olmuştu… ‘Artık aynaya bakabiliyorum

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Aslı İlhan, 2 Kasım 2020’de sosyal medyada reklamını görüp gittiği A.A.’ya ait güzellik salonunda, yüz toparlama işlemi yaptıracağını söyledi. Burada işlemleri başlayan İlhan’a ikinci seansta lazerli uygulama yapan işletme sahibi, iddiaya göre telefonda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Bu sırada Aslı İlhan yüzünde yanıklar hissetti. Bu durumu A.A.’ya söyleyen İlhan, uygulamanın ardından evine gitti. Yanıklardan dolayı acı çeken İlhan, eczaneye giderek yüzü için kremler aldı. İlhan, geçen 25 Şubat’ta da yanıkların tedavisi için bu kez A.G.’ye ait güzellik merkezine gitmeye karar verdi. Daha önce gittiği merkezde uygulanan işlem nedeniyle yüzünde yanıklar oluştuğunu anlatan İlhan, ikinci gittiği merkezde de uygulanan işlem sonrası yine benzer sorunlarla karşılaştı.

Yüzünün tamamında yanıklar oluşan Aslı İlhan, iki güzellik merkezinden de ödediği 6 bin TL’nin iadesini istedi. Ancak bu isteğini reddeden güzellik merkezi sahipleri iddiaya göre kendisini tehdit etti. İlhan bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İlhan’ın aldığı raporda, yüzünde ikinci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

YANIKLAR YÜZDE 60 AZALDI

Güzellik merkezlerinde istediği sonucu alamayan Aslı İlhan, yüzü için bu kez bir sağlık merkezine başvururken, ayda bir yapılan dermapen (mikro iğneleme) uygulamasıyla yüzünde belirgin düzelmeler başladı. İlhan, dermapen uygulamasını iki seans gerçekleştirdikten sonra kolojen içerikli ürünler kullanarak yüzündeki yanık izlerinden yüzde 60 oranında kurtuldu.

Yanlış uygulama sonucu yüzünde yanıklar oluştuğunu ifade eden Aslı İlhan, “Güzellik salonuna gittiğimde cilt bakımı toparlama işleminde, cildimi yanlış tedavi sonucu yaktılar. Daha sonra gittiğim doktorun önerdiği yöntemle yüzümü bu hale getirdim. Tamamen geçmedi ama düzeldi. 2 ay sonra tamamen düzelecek. Artık aynaya rahatlıkla bakabiliyorum. İnsanların ‘geçmiş, iyileşmişsin’ gibi tepkilerini alınca çok mutlu oluyorum” dedi. (DHA)