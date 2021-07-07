Güzellik yarışmasında corona skandalı… Miss Mexico 2021’de virüse yakalanan adayları bile bile yarıştırdılar

Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, sanattan spora pek çok etkinlik sıkı önlemler ve testler uygulanarak gerçekleştiriliyor.

Ancak salgının en ağır şekilde etkilediği ülkelerden Meksika’da bunun tersi bir durum ortaya çıktı. Miss Mexico 2021 güzellik yarışması organizatörleri büyük bir skandala imza attı. Guardian’ın haberine göre, yarışmaya katılan adayların yarısı corona virüsüne yakalanmasına rağmen yarışma süreci devam ettirildi.

İsmini vermeden Reforma gazetesine konuşan Chihuahua eyaleti Sağlık Bakanlığı yetkilisi, 32 yarışmacıdan 15’inin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını söyledi. Yarışmacıların buna rağmen etkinliklere katıldığını belirten yetkili, “Birçoğunun öksürük, vücut ağrıları ve hatta ateşi olmasına rağmen durumdan şikayet etmemeleri tembihlenmiş” dedi.

İHBAR TELEFONUYLA ORTAYA ÇIKTI



Yetkililer, yarışma organizatörlerini iş birliği yapmama ve vakaların üstünü örtmekle suçlarken, söz konusu durumun isimsiz bir ihbar telefonuyla ortaya çıktığını açıkladı.

Meksika’da dün, Şubat ayından bu yana en yüksek günlük yeni vaka sayısı görüldü. Sağlık Bakanlığı, 7 bin 989 yeni vaka ve 269 can kaybı olduğunu bildirdi. Ülkede salgın başından bu yana toplam 2 milyon 549 bin 862 kişi virüse yakalanırken, 233 bin 958 kişi de hayatını kaybetti.