Doğru besin maddelerinin tüketilmesi yaşamın her aşamasında önemlidir, ancak hamile kadınların hem kendilerini hem de büyüyen bebeklerini beslemeleri gerektiğinden, özellikle hamilelik sırasında çok önemlidir. Peki, Hamilelikte hangi vitaminler alınmalı? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

HAMİLELİKTE VİTAMİN/TAKVİYE NEDEN ALINMALI?

Hamilelik sırasında, bir kadının makro besin alımı ihtiyacı önemli ölçüde artar . Makrobesinler karbonhidratları, proteinleri ve yağları içerir. Vitaminler ve mineraller gebeliğin her aşamasında maternal ve fetal büyümeyi destekler ve hücre büyümesi ve hücre sinyalizasyonu gibi kritik fonksiyonları desteklemesi gerekir.

Bazı kadınlar bu artan talebi dikkatlice hazırlanmış besleyici yoğun bir diyetle karşılayabilirken, diğerleri bunu karşılayamaz. İşte bu yüzden bazı hamile kadınların, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle vitamin ve mineral takviyesi alması gerekebilir:

Besin eksikliği

Bazı kadınların kan testinden sonra vitamin veya mineral eksikliği ortaya çıkar ve takviye alması gerekebilir. Folat gibi besin sıkıntısı doğum kusurlarıyla ilişkilendirildiğinden, eksikliğin giderilmesi kritik öneme sahiptir.

Hiperemezis gravidarum

Bu gebelik komplikasyonu, bulantı ve kusma ile karakterizedir. Kilo kaybına ve besin eksikliğine neden olabilir.

Diyet kısıtlamaları

Veganlar, gıda intoleransı ve alerjisi olanlar dahil, belirli diyetleri takip eden kadınların, mikro besin eksikliklerini gidermek için vitamin ve minerallerle takviye etmesi gerekebilir.

Sigara içmek

Annelerin hamilelik sırasında sigara içmekten kaçınmaları kesinlikle kritik olmakla birlikte, sigara içmeye devam edenler C vitamini ve folat gibi belirli besin maddelerine daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

Çoklu gebelikler

Birden fazla bebek taşıyan kadınların mikro besinlere tek bebek taşıyan kadınlardan daha fazla ihtiyaçları vardır. Takviye, hem anne hem de bebekleri için en uygun beslenmeyi sağlamak için sıklıkla gereklidir.

MTHFR gibi genetik mutasyonlar

MTHFR, folatı vücudun kullanabileceği bir forma dönüştüren bir gendir. Bu gen mutasyonuna sahip hamile kadınların komplikasyonları önlemek için belirli bir folat formu ile desteklenmesi gerekebilir.

Kötü beslenme

Besin değeri düşük olan gıdaları tüketen veya tercih eden kadınların eksiklikleri önlemek için vitamin ve mineral takviyesi yapmaları gerekebilir.

HAMİLELİKTE GÜVENLİ OLAN VİTAMİN TAKVİYELERİ

Tıpkı ilaçlar gibi, tüm mikro besin ve bitkisel takviyeler, gerekli olmalarını ve güvenli miktarlarda alınmalarını sağlamak için doktorunuz tarafından onaylanmalı ve denetlenmelidir.

1- Doğum öncesi alınan vitaminler

Prenatal vitaminler, hamilelik sırasında artan mikro besin talebini karşılamak için özel olarak formüle edilmiş multivitaminlerdir. Gebelik öncesi, hamilelik ve emzirme döneminde alınması amaçlanmaktadır.

Gözlemsel çalışmalar, doğum öncesi vitamin takviyesinin, doğum öncesi preeklampsi riskini azalttığını göstermiştir. Preeklampsi, yüksek tansiyon ve başka bir organ sistemine, (en sık karaciğer ve böbreklere) verilen hasar belirtileri ile karakterize edilen bir gebelik komplikasyonudur.

Doğum öncesi vitaminlerin sağlıklı beslenmenin yerine geçmesi amaçlanmamasına rağmen, hamilelik sırasında yüksek talep gören ekstra mikro besinleri sağlayarak besinsel boşlukları önlemeye yardımcı olabilirler.

Doğum öncesi vitaminler hamile kadınların ihtiyaç duyduğu vitaminleri ve mineralleri içerdiğinden, doktorunuz tarafından önerilmediği sürece ek vitamin veya mineral takviyesi almak gerekli olmayabilir.

Doğum öncesi vitaminleri sıklıkla doktorlar tarafından reçete edilir.

2- Folat

Folat, DNA sentezi, kırmızı kan hücresi üretimi, fetal büyüme ve gelişmede ayrılmaz bir rol oynayan bir B vitaminidir. Folik asit, birçok takviyede bulunan folatın sentetik şeklidir. Vücutta aktif folat, L-metilfolat formuna dönüştürülür.

Gebe kadınların, nöral tüp defekti riskini ve yarık damak ve kalp defekti gibi konjenital anormallikleri riskini azaltmak için günde 600 µg folat veya folik asit almaları önerilir. Her ne kadar diyet ile yeterli folat elde edilebilse de, çoğu kadın yeterince folat yönünden zengin besinler yemiyor, bu da takviyesini gerekli kılıyor. Çocuk doğurma çağındaki tüm kadınların günde en az 400 mg folat veya folik asit tüketmesi önerilmektedir.

3- Demir

Maternal kan hacmi yaklaşık % 50 artarken, hamilelikte demir ihtiyacı da önemli ölçüde artar. Demir oksijen taşınması ve fetüsün ve plasentanın sağlıklı büyümesi ve gelişimi için çok önemlidir. Takviyenin amacı gebe kadında zamanla oluşabilecek kansızlığın (anemi) önüne geçmek ve doğumdaki olası kan kaybını önlemektir. Gebelik sırasındaki anemi, erken doğum, maternal depresyon ve bebek anemisi ile ilişkilendirilmiştir.

Günde önerilen 27 mg demir alımı çoğu doğum öncesi vitaminleri ile karşılanabilir. Bununla birlikte, demir eksikliği veya anemisi olan hamile kadınların, doktorlarının tavsiye ettiği daha yüksek demir dozlarına ihtiyacı vardır. Demir eksikliği olan hamile kadınlar, olumsuz yan etkilerden kaçınmak için önerilen demir alımından daha fazlasını almamalıdır. Bunlar kabızlık, kusma ve anormal derecede yüksek hemoglobin seviyelerine neden olabilir.

4- D vitamini

D vitamini bağışıklık fonksiyonu, kemik sağlığı ve hücre bölünmesi için önemlidir. Gebelik sırasındaki D Vitamini eksikliği, sezaryen, preeklampsi, erken doğum ve gebelik diyabeti riskinin artmasıyla ilişkilendirilir. Gebelikte önerilen D vitamini alımı günde 600 IU’dur. Bununla birlikte, bazı uzmanlar hamilelik sırasında D vitamini ihtiyacının çok daha yüksek olduğunu ileri sürmektedir. Tüm hamile kadınlar, D vitamini eksikliği ve uygun takviye için doktorlarına danışmalıdır.

5- Magnezyum

Magnezyum, vücudunuzdaki yüzlerce kimyasal reaksiyona karışan bir mineraldir. İmmün, kas ve sinir fonksiyonlarında kritik rol oynar. Hamilelik sırasında bu mineral eksikliği, kronik hipertansiyon ve erken doğum riskini artırabilir. Bazı çalışmalar magnezyum takviyesinin fetal büyüme kısıtlaması ve erken doğum gibi komplikasyon riskini azaltabileceğini göstermektedir.

6- Zencefil

Zencefil kökü genellikle baharat ve bitkisel takviye olarak kullanılır. Ek olarak, en sık hareket hastalığı, hamilelik veya kemoterapi nedeniyle oluşan bulantı tedavisinde kullanılır. Yapılan çalışmalar, zencefilin gebeliğe bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde hem güvenli hem de etkili olduğunu göstermiştir. Bulantı ve kusma, hamilelikte sık görülür, kadınların % 80’inde hamileliğin ilk üç ayında görülür.

7- Balık Yağı

Balık yağı, fetal beyin gelişimi için önemli olan iki temel yağ asidi olan DHA ve EPA’yı içerir. Hamilelikte DHA ve EPA ile takviye etmek, bebek beyin gelişimini artırabilir ve maternal depresyonu azaltabilir, ancak bu konudaki araştırmalar kesin değildir. DHA ve EPA’nın diyet yoluyla alınması için hamile kadınların haftada iki ila üç porsiyon düşük miktarda somon, sardalya veya morina balığı tüketmeleri önerilir.

8- Çinko

Hamilelikte çinko alımı, erken doğum yapma ve düşük kiloda bebek doğurma riskini azaltır. Çinko yönünden yetersiz beslenen kadınlarda bu ihtimaller daha yüksektir. Çinko, hücrelerin çoğalması yoluyla dokuların yenilenmesini arttırır. Büyüme için gereklidir. Hamilelikte çinko ihtiyacı, deniz ürünleri, et, balık, yumurta sarısı, süt, kurubaklagiller ve yağlı tohumlarla karşılanabilir.

9- C vitamini

Annede daha yüksek kan hacmi ve doğmamış bebeğin büyümesi nedeniyle gebelikte C vitamini ihtiyacı artar. C vitamini, özellikle kan damarlarında önemli olan kollajen oluşumu için önemlidir. C vitamini hücreleri korur ve sağlıklı olmalarına yardımcı olur. C vitamini aynı zamanda beslenmenizdeki demirin emilimini artırır. Hamile kadınların günde yaklaşık 60mg C vitamini alması gerekir. Mükemmel bir C vitamini kaynağı meyve ve sebzeleri içerir.

10- Kalsiyum

Kalsiyum bebeğinizin kemik ve dişlerini oluşturmak için çok önemlidir. Süt ürünleri ve yenilebilir kemikli balıklar (sardalya gibi) kalsiyum bakımından zengindir. Kahvaltılık tahıllar, kuru meyveler (incir ve kayısı gibi) ekmek, badem, tofu (soya fasulyesinden yapılan bir sebze proteini), su teresi, brokoli , kıvırcık lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler diğer kalsiyum kaynaklarıdır.

18 yaşından büyük hamile kadınlar için günde önerilen diyet kalsiyum alımı 1000 mg ve 14-18 yaş arası gençler için 1300 mg’dır. Günlük diyetinizde yeterince kalsiyum almazsanız, kalsiyum takviyesi almak konusunda doktorunuzla konuşun. D vitamini ile birlikte kalsiyum kemik sağlığını korumada tamamlayıcıdır.

11- İyot

İyot, yediğimiz yiyeceklerden aldığımız temel bir mineraldir. Anne karnında gelişen bebek, bebekler ve küçük çocuklar iyot eksikliği olan bir diyet nedeniyle en büyük risk altındadır. İyot, insan vücudu tarafından çok küçük fakat önemli miktarlarda gereklidir. İyot, vücut ısısını, metabolik hızı, üremeyi, büyümeyi, kan hücresi üretimini ve sinir ve kas fonksiyonunu düzenleyen tiroid hormonunun üretilmesi için esastır. Tiroid hormonu, boynundaki tiroid bezinde üretilir. Hafif ila orta dereceli iyot eksikliği öğrenme güçlüğü ile sonuçlanabilir ve motor beceri ve işitme gelişimini etkileyebilir. Deniz ürünleri iyi bir iyot kaynağı olmakla birlikte, süt ve sebzeler gibi diğer gıdalardaki iyot miktarı, toprakta bulunan iyot miktarına bağlıdır.

12- Probiyotikler

Probiyotikler, sindirim sağlığı için faydalı olduğu düşünülen canlı mikroorganizmalardır. Birçok çalışma, probiyotiklerin hamilelik sırasında güvenli olduğunu ve son derece düşük probiyotik kaynaklı enfeksiyon riskinin dışında zararlı yan etkilerin tespit edilmediğini göstermiştir. Ek olarak, yapılan bazı çalışmalar, probiyotiklerle takviyenin gebelik diyabeti, doğum sonrası depresyon ve bebek egzaması ve dermatit riskini azaltabileceğini göstermiştir. Gebelikte probiyotik kullanımı üzerine araştırmalar halen devam ediyor. Probiyotiklerin maternal ve fetal sağlıktaki rolü ile ilgili daha fazla keşfe ihtiyaç olduğu kesindir.

NOT: Hamile kadınların vitamin takviyesi almaları gerektiğini, sadece bir sağlık uzmanının tavsiye etmesi önemlidir.