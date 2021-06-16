Harvey Weinstein Los Angeles’a naklediliyor

Cinsel taciz iddialarıyla Hollywood’da bir skandala imza atan ünlü yapımcı cezasını Wende Cezaevinde çekmeye devam ediyor. Ancak Weinstein’ın cinsel suçlamalarla yüzleşmesi için Los Angeles’a nakledilmesi istendi.

Erie İlçe Mahkemesi Yargıcı Kenneth Case, Weinstein’ın Buffalo yakınlarındaki Wende Cezaevi’nde kalmasını isteyen Weinstein’ın savunma avukatı Norman Effman’a, “Dilekçenizi saygıyla reddedeceğim” dedi.

Savunma, Weinstein’ın sağlık nedenlerini öne sürerek transfere itiraz etti. Effman, “Wende’de olmasının nedeni, bölgenin tıp merkezi olması. Şu anda tedavinin ortasında” diyerek Weinstein’ın yargılanmaktan kaçınmaya çalışmadığını ve sanal bir duruşma yapılabileceğini öne sürdü.

Los Angeles Bölge Savcısı, Ocak 2020’de Manhattan’da davası başlarken Weinstein’ı tecavüzle suçladı. Şimdi dört kez tecavüz, dört kez zorla sözlü cinsel ilişki, iki kez kısıtlama yoluyla cinsel saldırı ve bir kez güç kullanarak cinsel ilişkiye girme ile suçlanıyor.

Savunma ayrıca, suçlama belgelerinin uygunsuz şekilde doldurulduğunu savundu.

Erie İlçesi Bölge Savcı Yardımcısı Colleen Gable, Weinstein’ın tıbbi gereksinimleri hakkındaki iddiaya karşı çıkarak şunları ekledi: “Burası Los Angeles, tıbbi bakımı olmayan uzak bir karakol değil.”

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