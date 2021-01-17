Havadan karaya tam destek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gökyüzündeki gözleri olan Havacılık Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki kapısını SÖZCÜ HaftaSonu'na açtı. Yer yer karşılaştığımız “POLİS” yazısı ile kendisini belli eden helikopterleri kullanan uçuş ekibi önemli bir görev üstleniyor.

Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle gözaltı sayısının fazla olabileceği uyuşturucu operasyonları, terör örgütü üyelerine karşı baskınlar, asayiş uygulamaları, trafik yoğunluğu gibi alanlarda görev yapıyor. Özel bir kamera sistemi ile donatılan helikopterler gece- gündüz çekim yapabiliyor. Polis amirleri, helikopterden görünen her şeyi, bilgisayar yardımıyla izleyebiliyor. Bu sayede kaçan suçlu tespit ediliyor. Müdahale anında yaşanabilecek tehlikeler de önleniyor. Envanterinde 3 Bell 429 ve bir Sikorsky (S70) tipi helikopter bulunuyor.

Teknik bakımlar hiç aksatılmıyor

Teknisyen ve pilotların bulunduğu Havacılık Şube Müdürlüğü'nün Atatürk Havalimanı'ndaki hangarına girince helikopterlerle birlikte, en yüksek köşedeki Türk Bayrağı, Atatürk Portresi ve çalışanların samimiyeti dikkat çekiyor. Teknik bakımlar hiç aksatılmıyor. Personel pervaneden, motora elektronik aksamdan, göstergelere, hemen her gün uçuş sonrası kontrol ettikleri Bell 429 tipi helikopter, 1 mürettebat ve 7 yolcu kapasitesine sahip.

Helikopter sayısı 4'e yükseldi

Bell 429 tipi helikopterlerde, FLIR (Hareket Halinde Kamera Takip Cihazı) ve SUNLIGHT (Gece Havadan Aydınlatma Cihazı), GPS Şehir Haritası ile donatılmış olarak görev yapıyor. Sikorsky ise özellikle afet durumlarında, yangınla mücadelede, yolcu- hasta nakli, arama- kurtarma amaçlı kullanılıyor. İstanbul Emniyeti bünyesindeki havacılık birimleri 1982'de faaliyete girdi. Bir helikopterle görev yapan şubedeki helikopterlerin sayısı 4'e yükseldi. Masraf ve malzeme Havacılık Daire Başkanlığı'nca karşılanıyor.

Masrafları emniyet karşılıyor

Pilotlar emniyet içerisindeki komiser yardımcıları arasından sınavla seçiliyor. Sınavda iyi düzeyde ve akıcı İngilizce konuşmak önemli. Sınavı kazananlar, yurt dışında yaklaşık 1 yıl eğitim alıyor, yurt içindeki eğitimler ise 1 yıldan fazla sürüyor. Masraflar emniyet tarafından karşılanıyor. Teknisyenler ise meslek lisesi mezunu polisler arasından seçiliyor. Bakımını yapacakları helikopterler ve teknik ek aparatlarla ilgili üretici firmalarda eğitim alan teknisyenler, konunun uzmanı olan polis ekiplerinin yanında göreve başlıyor.

Kalkış ağırlığı yaklaşık 10 ton

Daha çok kurtarma faaliyetlerinde kullanılan Sikorsky'de ise 2 pilot bulunuyor. 14 ila 17 koltuğu olan helikopterin uzunluğu 19.75 metre, yüksekliği 5.33 metre, boş ağırlığı 5 ton 348 kilogramdaki helikopterin maksimum kalkış ağırlığı 10 ton.