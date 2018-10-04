“Hayvan haklarını koruyamama günü”

Bugün 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma günü. Ancak Türkiye'de her geçen gün hayvana karşı işlenen şiddet, işkence, istismar ve haksızlığa maruz kalan hayvan sayısı artıyor. Hayvan hakları savunucuları ise seçimlerden önce hayvan hakları ile igili kanun çıkarma sözü veren siyasilerin sözlerini yerine getirmesini ve derhal saydırıcı yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyor.

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Türkiye’de her geçen gün hayvana karşı işlenen şiddet, işkence ve istismara maruz kalan hayvan sayısında artış gözlenirken, ülkemizde hayvana karşı işlenen suçlara dair bir yasa bulunmuyor. Sahipsiz sokak hayvanları ve yaban hayvanları dışında “sahipli“ olarak tanımlanan evcil hayvanlara karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanununda “mala zarar“ olarak değerlendiriliyor ve failler ancak bu şekilde 4 aydan 3 yıla kadar yargılanabiliyor. 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü’nde Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat, HAYTAP olarak bugünü kutlamadıklarını belirtti.

“AFERİN OĞLUM YASASI”

Türkiye'de yürürlükte bulunan Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipli hayvanlara karşı işlenen suçlarda, faillere sadece idari para cezası verildiğini belirten Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat bunun dışındaki sokak ve vahşi hayvanlara yapılan suçların ise cezasız kaldığını bu yüzden yasaların caydırıcı olmadığını vurguladı. Şenpolat, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa biz ‘aferin oğlum yasası’ diyoruz. Çünkü hayvanların ölümüne, yaralanmasına, kalıcı olarak beden ve ruh sağlığının bozulmasına neden olan kişiler sadece para cezasına çarptırılıyor ve sabıkasına bile geçmiyor. Bu kişiler bir okul servis şoförü de olabilir bir öğretmen de. Siz çocuklarınızı hayvana şiddet uygulayan, istismar eden birisine emanet eder misiniz? Bu kişiler aslında potansiyel bir suçludur. Hayvana şiddet uygulayan kişi daha sonra da insana şiddet uygular. Devlet bir an önce gereken yasal düzenlemeleri yapmalıdır” diye konuştu.

“SEÇİM ÖNCESİ VERİLEN SÖZLER TUTULMADI”

Hayvan Hakları Yasama İzleme Komitesi Sözcüsü Şebnem Aslan da, 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü’nü kutlamadıklarını belirtti. Aslan, “Tüm hayvanlar sürgün, işkence, esaret ve ölüm tehdidi altında. Seçim öncesi verilen sözler tutulmadı. Bakanlıklar hayvanlara şiddet ve öldürme eylemlerinde şahıslara ve belediyelere ağır hapis cezası ve 5199 sayılı hayvanları koruma kanunundaki hayvanlar maddelerin kaldırılması için hiçbir girişimde bulunmadı” dedi.