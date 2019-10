Hayvanları Koruma Günü’nde acı tablo!

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvanlarla ilgili acı tablo da gündeme geldi. Türkiye’de son bir yılda 1 milyar 156 milyon 407 bin 473 hayvanın yaşam hakkının gasp edildiği, 8 milyon 216 bin 506 hayvana da işkence yapıldığı bikldirildi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ceza Kanunu ve Hayvan Hakları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmadığı sürece hayvanlara işkencenin devam edeceğini ve hayvanlara eziyet edenler ile öldürenlerin para cezası ile kurtulacağını belirtti.

HAYVANLAR MAL DEĞİLDİR

“Hayvanlar mal değil, hisli varlıklardır. Hayvanlara şiddetin önlenmesi ve şiddet gösterenlerin gereken cezaya çarptırılmasını hangi görüş, düşünce, inanç ya da grup olursa olsun tüm toplumsal katmanların ortak beklentisidir'' diyen Antmen, son bir yılda yaşanan hayvana şiddet olaylarını da şu şekilde derledi:

– 1 milyar 156 milyon 407 bin 473 hayvanın yaşam hakkı gaspı oldu. 1 milyar 106 milyon 235 bin 358'ini küçücük kafeslerde yaşamaya mahkûm edilen ve çok kısa bir süre zarfında, kaçınılmaz bir son olarak kesimhaneye gönderilen tavuk ve hindilerin yaşam hakkı ihlâli yaşandı.

– 8 milyon 216 bin 506 hayvana işkence yapıldı. 8 milyon 191 bini yurt içinde sevk edilirken fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan sığır, koyun ve keçiler oluşturuyor. Diğer canlılar ise ateşli silahla öldürme, araçla ezme, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı.

-1 milyar 505 milyon 404 bin hayvanın özgürlüğü kısıtlandı. İnsan menfaati için, keyfi, et, süt, yün, yumurta, taşımacılık, at yarışı için tutulan sığır, manda, koyun, keçi, deve, domuz, at, eşek, katır, tavuk, hindi, kaz, ördek gibi hayvanlar…

– Türkiye'de keyif için son bir yılda 9 bin 982 hayvan avlandı”